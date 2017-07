Ztráta libida

Text: Perfect Woman

29. července 2017 | 09:00

Přestala jste mít chuť na sex? V dnešní době stresové to není nic neobvyklého. Právě stres bývá jednou ze zásadních příčin, proč se vám nechce. Dobrou zprávou ale je, že se s tímto nepříjemným problémem dá něco dělat.



Libido, tedy chuť na sex, je u každého člověka jinak rozvinuté. A rozdíl je i mezitím, jak ho prožívají muži a jak ženy. Zatímco muži mají touhu poměrně konstantní, u žen křivka sexuálního apetitu kolísá v závislosti na menstruačním cyklu. Někdy jsou ale důvodem poklesu libida i další potíže.



Co se děje?

Při ztrátě libida je v první řadě důležité zjistit, jaký problém se za ní skrývá. Může se totiž jednat pouze o přechodnou záležitost. Máte moc práce, anebo jste naopak o zaměstnání přišla, tento stav ovlivňuje i nemoc, smrt blízkého člověka, jakákoli dlouhodobě nepříjemná a neřešitelná situace, která vám způsobuje stres, do níž patří i partnerské neshody. Snížení libida, naštěstí přechodné, často pociťují ženy po porodu a ty, které kojí. To je dáno hormonálními změnami. A hormony jsou důvodem, proč absence chuti na sex trápí i ženy v období menopauzy. Jenže aby to nebylo tak jednoduché, důvodem nedostatku libida může být i neschopnost dosáhnout orgasmu v delším časovém horizontu. Potíže v sexu ovlivňuje rovněž kouření a nadměrné pití alkoholu. Leckdy stačí zamyslet se nad tím, odkdy máte v posteli chuť jen na pořádný spánek. Jakmile odhalíte podstatu problému a vyřešíte ho, budete se do postele těšit opět nejenom na spaní. Tento krok neodkládejte. Jde totiž o to, že i když se jedná o váš problém, významně se dotýká i vašeho partnera. A pro žádného muže není příjemné, když ho žena v posteli odmítá. Mohlo by se také stát, že ve chvíli, kdy se konečně „dáte dohromady“ zjistíte, že už není koho potěšit.



Porucha sexuální touhy

V souvislosti se snížením nebo úplnou absencí sexuální touhy se můžete setkat s pojmem frigidita, jenž bývá definován jako nedostatek sexuální potřeby. Žena, která trpí frigiditou, má obvykle o sex



