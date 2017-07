Aňa G. zvolila na své cesty vůz BMW X5

31. července 2017 | 09:00

Aňa Geislerová, jedna z nejpopulárnějších a nejvýraznějších hereček posledních let, miluje silné motory a velká auta. I proto si na své cesty zvolila exkluzivní vůz BMW X5 xDrive30d. Své zcela nové BMW převzala z rukou generálního ředitele společnosti Invelt Pavla Baštáře v pražském autosalonu ve Stodůlkách.

BMW X5 je jedním z vlajkových modelů německé prémiové značky, který již při svém prvním představení sklízel fenomenální úspěch. Řadí se mezi nejprodávanější modely v nabídce BMW. Jedinečná kombinace jízdní dynamiky s vynikající všestranností a vnitřním prostorem, který hýčká posádku vozu, z něj v segmentu luxusních SUV dělá pána silnic. Inteligentní systém pohonu všech kol xDrive zajišťuje více trakce, agility, lepší držení stopy a zvýšenou bezpečnost.



V rámci výbavy si herečka Aňa Geislerová do svého BMW X5 zvolila mimo jiné navigační systém Professional, head-up display, kontrolu parkovací vzdálenosti vpředu i vzadu včetně systému, který monitoruje slepé úhly a situace za vozem, sportovní automatickou převodovku nebo službu BMW ConnectedDrive Advanced. Pomocí této špičkové služby se z auta připojíte na internet, do systému si můžete přidat i váš e-mail a díky propojení s mobilním telefonem si na displeji auta pohodlně kontrolovat schůzky v kalendáři nebo své sociální sítě. Auto vám sice internetový prohlížeč či jiné služby kvůli bezpečnosti provozu nedovolí používat za jízdy, ale v zácpě či dlouhých kolonách můžete být ve své komfortní mobilní kanceláři plně flexibilní. Stáhnutím příslušné aplikace si BMW například zapamatuje, kde máte zaparkované auto nebo jak jste jeli vaši poslední jízdu. Osobní asistent BMW vám může odesílat adresy míst, o které jste požádali telefonicky, a samozřejmostí je asistenční služba s automatickým nouzovým voláním a odesíláním všech informací o tom, co se při nehodě stalo. Váš BMW ConnectedDrive Advanced dokáže zobrazit informace z Wikipedie o cílovém místě včetně fotografií dané destinace. Skvělý systém od BMW vám pomáhá, slouží a baví vás.

