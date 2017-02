Bydlel s rodinou skoro půl roku v buňce

5. února 2017 | 09:00

Netypická dřevostavba se zahradou na střeše? I tak může vypadat dům, který si architekt navrhne sám pro sebe. „Důležitý byl pro mne prostor pro setkávání celé rodiny. Je nás v něm celkem šest, takže v domě musí být místo, kam se všichni vejdeme, aniž bychom zakopávali jeden o druhého,“ říká architekt Oliver Kalnássy, který svůj dům navrhl uprostřed okrasné zahrady, která mimo jiné přechází i na střechu stavby.

Jak říká, tím, že byl přítomen celému procesu vzniku domu, pochopil mnoho věcí, kterým architekt ve své kanceláři jen těžko porozumí. „Naučil jsem se spoustu nového a jsem za tu zkušenost velmi rád,“ vysvětluje.



Svůj dům si kompletně vymyslel, nakreslil, navrhl a zrealizoval. „Vždy jsem čtyři dni v týdnu projektoval a zbývající tři dny jsem byl na stavbě,“ říká. Stěhovali se po pěti měsících od začátku stavby. Do té doby bydleli na zahradě v pronajaté buňce. „Má žena tam přivezla naše první dítě rovnou z porodnice. Koupali jsme se v sudu ve vodě ze studny a bylo to velké dobrodružství,“ usmívá se Oliver.



Pokračuje v rodinné tradici Oliver Kalnássy pochází z východního Slovenska. Jeho otec se živil jako projektant a svého syna se mu podařilo ke svému řemeslu přitáhnout. „Často jsem tátu pozoroval, jak kreslí výkresy tužkovým perem na pauzáku. Jezdíval jsem s ním i na služební cesty – na jednání, na průzkumy domů, kostelů, zámečků, které pak rekonstruoval, a tam mně to asi chytlo. Už na gymnáziu jsem věděl, že chci být architektem,“ vzpomíná.



Od mala hodně kreslil a později pomáhal při rekonstrukci rodinné chalupy. S otcem i nějaký čas pracoval v jednom malém ateliéru. „Byla to ohromná zkušenost. Jezdili jsme spolu do práce, chodili na obědy, na pracovní schůzky a občas i na pivo. Zlaté časy a skvělá odborná praxe.“



Cena za dům ze slámy Jeho tvorba je pestrá a zahrnuje jak drobné stavby pro soukromé uživatele, tak rozsáhlé objekty a areály pro investory a firmy.



