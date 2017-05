Elektro koloběžky SCROOSER a O. Laffita

Text: Prima Žena

9. května 2017 | 09:00

Při testování nových elektro koloběžek SCROOSER jsem měli příležitost vyzpovídat modního nárháře Osmany Laffita.



Osmany, jezdil jste jako malý na koloběžce?

Ano jezdil a když jsem byl malý, tak na Kubě patřila koloběžka mezi jakési hračky dětí z bohatých rodin, byl to hit. Ty děti, kterým rodiče nemohli koloběžku dopřát, si ji vyráběli sami. I já vyráběl koloběžku s mým tátou :-)



I v dopstělosti jezdíte na tomto dopravním prostředku?

Mým hlavním dopravním prostředek je automobil, navíc do teď jsem neměl příležitost na koloběžce jezdit nebo se svézt, nicméně koloběžku a konkrétně Scrooser elektrokoloběžku považuji na jeden z nejrychlejších dopravních prostředků do velkoměsta, nestojíte v kolonách a můžete se s ní pohybovat kdekoliv i na silnici. A co se mi na ní líbí, jezdí až 25km / h,takže každou schůzku stihnete což je pro mě důležité, protože jako správný Kubánec chodím stále pozdě :-)



Teď se ani trošku nečervenáte, když se proháníte na koloběžce?

Nemám důvod se stydět, když něco dělám, dělám to rád a hlavně tohle jsou opravdu trendy, designové a žádáné elektrokoloběžky! Podívejte se sami :-)



Jaké má jízda na koloběžce výhody oproti přepravě autem?

Divil byste se, ale výhody má obrovské! :-) Elektrokoloběžky jsou báječným dopravním prostředkem hlavně v Praze a celkově ve velkých městech, kde jsou na denním pořádku kolony a dopravní špička, jelikož se s ní dostanete úplně všude a rychle. Další výhodou je, že jde o ekologický a tichý dopravní prostředek, takže je šetrný k životnímu prostředí.



« předchozí strana 1 2 další strana »