Gramodeska na zeď?

Text: Prima Žena

7. září 2017 | 12:00

Ivan Jurečka vdechuje poškrábaným a jinak znehodnoceným, gramodeskám nový život. Ručním vyřezáváním z nich vytváří neopakovatelné umělecké artefakty. Od portrétů různých kapel a interpretů, motivů z filmů a seriálů, přes všelijaká loga na přání, až do zpracování vámi zaslané fotky do vyřezané podoby na LP gramodesce. To vše už několik let úspěšně dělá Ivan Jurečka pod značkou i1art (i-1,,, i-one ,,, i-van,,, Ivan_art