Ivana Jirešová: Naučit se vnímat sama sebe

23. ledna 2018 | 12:00

Ivana je jednou z žen, které může mnoho z nás jen tiše závidět. Přestože v létě oslavila čtyřicítku, s klidem byste jí hádali o deset let méně. Jejím elixírem mládí je jóga, kterou již patnáct let praktikuje a s ní spojené vnímání sebe i okolí.



Jste všeobecně známou propagátorkou jógy už mnoho let, jaká byla Vaše první lekce?

Okamžitě jsem poznala, že se jedná o zásadní hodinu mého života. Asi před patnácti lety jsem pracovala pro jeden ženský časopis a dostala jsem za úkol vyzkoušet různé druhy cvičení a napsat o nich reportáž. Po mojí první lekci, tenkrát power jógy, jsem se málem rozplakala. Cítila jsem, že jóga uvolnila všechny moje úzkosti a strachy. Do té doby jsem totiž jen chodila do posilovny a věnovala se aerobnímu cvičení, kde jsem hlubší svaly moc nepoužívala.



Kdy jste věděla, že jste filosofii, která s jógou souvisí, naprosto propadla?

Jasnější obrysy „jógy“ jsem začala chápat až během svého těhotenství, kdy jsem potkala svoji „guru“ jogínku. Pak mi všechno docházelo nějak postupně samo i co se jídla týče. Ovšem tajemství jógy tkví v pravidelnosti.



Jaký vliv má její praktikování na Váš každodenní život? Šlo Vám to vždy samo, nebo jste se musela napomínat, abyste něco dělala či nedělala?

Mně jóga ovlivňuje celý život. Udržuje mě v rámci všech možných genetických dispozic zdravou a aktivní, a hlavně stále posouvá moje myšlení. Je to takový celoživotní očišťující proces. Dost často mi během cvičení nebo bezprostředně po něm dochází některé souvislosti a každé cvičení jako by mi dodávalo naději a sílu. Když mě chytnou plotýnky a cvičit nemůžu, je to pro mě vydatná lekce.





Co se týče omezení cvičení, tělo vám dá jasně najevo, kdy potřebuje zvolnit nebo naopak máte prostor přidat. Už jsem od své schránky několikrát dostala „nakládačku“, protože jsem ji nerespektovala. Naučit se vnímat sám sebe je umění !



