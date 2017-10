Když žena řídí dopravní firmu

6. října 2017 | 09:00

Autobusy a kamiony, zkrátka doprava… Není úplně typické, aby se v tomto, spíše mužském oboru, uplatnily ženy. Kateřina Kratochvílová je ale v tomto směru výjimkou. V rodinné firmě ICOM transport, která patří k největším dopravním společnostem u nás, vykonává dokonce jednu z nejvyšších pozic – předsedkyni představenstva. Jsme proto rádi, že si udělala čas na malý rozhovor, ve kterém nám odhalila i něco málo ze svého soukromí.

Paní Kratochvílová, jaká vidíte pozitiva a negativa práce v rodinné firmě, a jaké byly Vaše začátky v ní?

Pozitivum a zároveň negativum je, že se často hovory v rodině točí kolem firmy. V rodině máme nastavenou stejnou prioritu, aby firma prosperovala a tak je o čem diskutovat. Ve firmě jsem začínala úplně od začátku, na řadových pozicích na všech úsecích ve firmě. Prošla jsem si třeba ekonomickým úsekem nebo právním, ale neminul mě třeba ani sklad a doprava. Dnes jsem za to moc ráda, pomáhá mi to především v rychlejším zorientování se v problému a v následném rozhodování.



Jak se Vám vůbec daří skloubit vrcholovou manažerskou funkci s péčí o Vaši vlastní rodinu?

U nás je ta situace možná ještě trochu složitější v tom, že i můj manžel je ve vedení společnosti. Máme spolu dvě dcery na prvním stupni základní školy, takže musíme hodně plánovat i doma. Díky tomu je to asi občas o trochu těžší než v jiných domácnostech.



Byl vždycky Váš sen působit v rodinné firmě nebo jste si z počátku představovala svou kariéru jinak?

Jako dítě jsem si svojí budoucnost neplánovala. Jenom jsem tedy věděla, že mě rozhodně nepřesvědčila moje soudružka učitelka, abych se stala vojačkou (smích). Po revoluci začal otec podnikat a já jsem se k němu připojila, což mi přišlo přirozené.



Máte při svém pracovním vytížení ještě čas na koníčky? Čemu se ráda věnujete ve chvílích volna?

Co nejvíc volného času trávím s dětmi a rodinou. Snažíme se s nimi cestovat. Myslím, že je důležité, aby věděly, jak žijí lidé v jiných zemích. V budoucnu jim to pomůže vytvořit si žebříček hodnot a jistě si budou moci lépe vyhodnotit, který politický slib je reálný. Pro psychickou kondici je důležitá i fyzická kondice – běhám a hraji tenis. Než jsme měli děti, byl můj velký koníček pes. Nejvíce jsem propadla plemenu beauceron. Doporučila bych ho hlavně aktivním lidem!

