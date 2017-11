Klika v průběhu dvacetiletí

Text: Prima Žena

30. listopadu 2017 | 12:00

Dveřního kování se dotýkáme dennodenně a přitom si jen málokdy uvědomíme, jak se nám jejich design doslova mění pod rukama. O tom, jaké se změny prodělala podoba klik za posledních dvacet let, jsme si povídali s panem Romanem Ulichem, hlavním designérem M&T, jediného českého výrobce designového kování.

Společnost M&T jste se svým bratrem založili v roce 1997. Vzpomenete si, jak v té době vypadalo kování, se kterým se mohl český zákazník nejčastěji setkat?

To si vybavuji úplně přesně. Tehdejší nabídka klik totiž byla poměrně jednotvárná a naprostá většina dveří u nás byla osazena lesklými lakovanými klikami ve žlutém odstínu na dlouhých mosazných štítech, které byly do České republiky dováženy italskými výrobci. Jediné, co tak trochu narušovalo tento monopol, byly nerezové kliky z Německa v provedení s kulatou rozetou. Toto kování však bylo vzhledem ke své vyšší ceně určené především pro administrativní a kancelářské projekty a k běžnému zákazníkovi se v podstatě vůbec nedostalo.



Kdy se začala situace měnit?

Začátkem nového tisíciletí zájem o kování s dlouhými štíty postupně opadnul a na uvolněné místo na trhu se začalo drát rozetové kování s matným stříbrným povrchem. Okolo roku 2005 se pak začal prosazovat zcela nový a přelomový trend, který ve světě kování postupně převládl - kliky s hranatými tvary. Jejich úspěchu přitom zpočátku mnoho nenapovídalo – vzpomínám si, že když jsme v roce 2004 představovali nový model hranatých klik ENTERO na hranatých rozetách, tak v záplavě kování s oblými tvary působily jako zjevení. To, co se zpočátku zdálo jako nesmysl, se ale nakonec stalo mezi prodejci a návštěvníky obrovskou senzací.





