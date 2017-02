Leoš Mareš: „Milostné dopisy jsou sexy"

14. února 2017 | 12:00

Leoš umí skvěle používat mluvené i psané slovo. Miluje slovní obraty a hříčky, což je slyšet i v ranní show na Evropě 2, kde tento rok oslaví už devatenáct let. Nedá dopustit na správnou gramatiku a pravopis.

Někdy je s tím pro své okolí lehce komický. Pro svou lásku ke slovům se zapojil do projektu „Řekni to srdcem,“ který k příležitosti oslavy Valentýna navrací lesk a zašlou slávu milostným dopisům.



Jak jste se poznal se svou přítelkyní? Seznámili jsme se na svatbě našeho kamaráda. A nyní jsme spolu už přes rok šťastně zamilovaní. Stále slavíme výročí každý měsíc, ale slavili jsme například 100, 200 nebo 300 dní našeho vztahují. Já totiž miluji čísla a počítám si všechno. Je to moje vášeň. Mám prostě rád všechny důvody k oslavám.



Necháváte partnerce milostné vzkazy nebo dopisy? Musím říct, že ji rád sděluji, jak ji mám rád. Nad formulací správného vyznání jsem schopen trávit několik hodin. Dávám si záležet, aby tam nebylo něčeho moc nebo málo. Snažím se o co nejpřesnější vystižení. Používám třeba i citace svých oblíbených autorů nebo je parafrázuji.



Vzpomínáte na svoje první dopisy, které jste posílal? Dopisoval jsem si holkami i se svými rodiči. V dětském věku jsme si posílali jak dopisy z pokoje do pokoje, tak i z domu do domu. Měli jsme třeba mezi okny natažený provázek, kam jsme si připnuli kolíčkem vzkaz a tažením ho poslali na druhou stranu. Někdo další tam něco připsal a poslal zpět. Pro nás to byl takový předchůdce SMS zpráv. Taky mi přišlo cool psát dopisy z míst, které jsem navštívil.



Snažil jste se někdy takto okouzlit potencionální partnerku? Říkají mi, že mojí předností je verbální kreativita, ale někdy ji přenáším i na papír. Baví mě čeština, jak při moderování, tak při psaní. V obou případech se dají krásně



