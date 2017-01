Na Febiofest přijede Peter Suschitzky

Text: Prima Žena

26. ledna 2017 | 15:00

Pozvání na 24. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest přijal jeden z nejlepších kameramanů současnosti Peter Suschitzky, který s Davidem Cronenbergem natočil dohromady jedenáct filmů včetně snímku Crash a Východních příslibů, za kamerou stál i v případě Rocky Horror Picture Show nebo jedné z epizod Hvězdných válek.

Organizátoři Febiofestu dávají letos poprvé veřejnosti možnost vybrat do programu prostřednictvím hlasování jeden z digitálně zrestaurovaných kultovních filmů světové kinematografie. Letošní Febiofest proběhne od 23. do 31. března a už nyní je možné koupit lístky na sekci Culinary Cinema.



Britský kameraman Peter Suschitzky je známý zejména jakou dlouholetý blízký spolupracovník režiséra Davida Cronenberga, s nímž točí už téměř třicet let. Stál za kamerou slavných Cronenbergových děl jako Nahý oběd, Crash, Dějiny násilí, Východní přísliby či naposledy Mapy ke hvězdám. Kromě Cronenberga spolupracoval i s řadou dalších výrazných tvůrců, jako Ken Russell, Peter Watkins či Joseph Losey. Suschitzky se zapsal do dějin světové kinematografie také prací na divácky úspěšných kultovních filmech, jako jsou muzikál Rocky Horror Picture Show, snímek Hvězdné války: Epizoda V – Impérium vrací úder nebo komediální hit Mars útočí!.



Jeho zatím posledním filmem je výpravné zpracování sebraných pohádek neapolského básníka Giambattisty Basileho. Hororovou Pohádku pohádek se Salmou Hayekovou a Vincentem Casselem natočil italský režisér Matteo Garrone známý svým filmem Gomora. MFF Praha – Febiofest uvede u příležitosti návštěvy Petera Suschitzkyho, jehož úctyhodná filmografie obsahuje více než čtyřicet celovečerních titulů, profilovou přehlídku jeho nejzajímavějších děl.



Filmoví fanoušci budou mít letos možnost vidět exkluzivně na Febiofestu digitálně zrestaurovanou verzi jednoho z kultovních filmů světové kinematografie. Organizátoři vyhlašují anketu pro veřejnost, v níž se každý může na okamžik stát dramaturgem

