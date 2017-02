Produkt, který vám usnadní život

22. února 2017 | 15:00

Jak se z inženýra ekonomie a „markeťáka“ stane zakladatel start-upu zaměřeného na zdravou výživu? Jednoduše. Štěpán Andrle na trhu postrádal konkrétní produkt, který by mu usnadnil život, proto se do jeho výroby pustil sám.

To je velmi stručný příběh vzniku AnaPuru, prvního českého 100% přírodního superjídla v prášku, které v současné době pomáhá řešit stravovací dilema rychlost vs. kvalita stovkám Čechů. Delší verze příběhu zní nějak takto…



Inspirace na Kickstarteru „Zhruba před 4 lety kamarád na Facebooku sdílel crowdfundingovou kampaň projektu Soylent, amerického průkopníka tzv. powdered foods, tedy prášků (resp. koktejlů), které z výživového hlediska dokážou plnohodnotně nahradit klasické jídlo. Kampaň mě zaujala hlavně proto, že jsem sám ve stejnou dobu řešil, jak se během hektického dne v práci najíst a nemuset se uchylovat k nezdravým fast foodům,” vysvětluje Štěpán Andrle, toho času account manager v marketingové firmě.



Štěpán začal studovat, jaké živiny lidské tělo pro správné fungování vlastně potřebuje, nakupoval izolované nutrienty (po vzoru originálního Soylentu) a zkusil poprvé namíchat vlastní směs. Výsledek nebyl vůbec chutný, kromě toho samostudium postupně přineslo poznatky, které přiměly Štěpána přemýšlet nad přírodnější cestou a vyhnout se tak například nezdravému maltodextrinu nebo nepraktickému řešení tuků v podobě kapsle s olejem. Kromě toho ho zaujalo zjištění, že živiny v přirozené formě spolu vzájemně fungují jinak, než izoláty a tělo je dokáže lépe vstřebat.



Sacharidy v excelu a oves v IKEA tašce „Najít správný poměr přírodních surovin pomocí excelových tabulek nebyla jediná výzva, se kterou jsem se potýkal. Výrobci mi nechtěli prodávat malá množství ingrediencí pro moji soukromou potřebu, takže jsem musel nakupovat ve velkém a nosit pytle s ovsem v IKEA taškách,” vzpomíná Štěpán. Netrvalo dlouho a o AnaPur, jak koktejl nazval, a který s sebou nosil do práce, se začalo



