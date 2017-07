Splněný sen sopranistky Lenky Graf

23. července 2017 | 09:00

Sopranistka Lenka Graf je krásná, má skvělou rodinu, manžel ji miluje, hudba ji provází již od dětství, střídavě žije na Floridě a v Čechách a teď si plní svůj sen. Vydává své první CD. „Moje dvě děti, manžel Aleš a hudba, to je pro mě LÁSKA VĚČNÁ, proto jsem takto pojmenovala své album a jmenuje se tak i jedna z písní alba.“

Žít většinu roku na Floridě a zbytek v Čechách notně zkomplikovalo nahrávky ve studiu. Lenka natočila první dvě, tři písně a odletěla do Ameriky. Tady se zatím nazpívaly sbory, dotočily nástroje a ona pak přes moře posílala připomínky. Pak přiletěla před Vánocemi a album dozpívala. Vše se opakovalo a nakonec se album dokončovalo společně až červnu.Na výběru devíti skladeb se podílel Martin Hrdinka, který je také producentem CD. Ten se ke spolupráci a obsahu CD vyjádřil: „Je to cross mezi operou a popem. Je to nejtěžší obor. Spojit to a nenaštvat fajnšmekry z obou táborů, to je umění. Není mnoho umělců, kteří se tomu na světě věnují, u nás je jen pár lidí, co se o to pokoušejí. Lenka to zvládla skvěle a myslím, že tím osloví mnoho posluchačů.“ podělil se o dojmy Martin Hrdinka.Hudba Lenku provází již od mala, hrála od 6 let na klavír, zpívala v řadě sborů, studovala klasický zpěv, vystudovala hudbu a bohemistiku na PF UJEP, ale také metodiku klavírní hry na Metodickém centru HAMU. Stejně intenzivně studuje hudbu a zpěv i v USA. Navštěvuje State College of Florida v programu CCD a soukromé hodiny zpěvu. Zpívala v profesionálním sboru Gloria Musicae a vyhrála 1. místo v celonárodní soutěži NATS na Floridě, postoupila do širšího kola v Alabamě.A co nám k novému CD prozradila Lenka Graf?: „Crossover se mi líbí, je to v podstatě křížení dvou žánrů, v tomto případě popu a klasické hudby. Vždy jsem zpívala spíš klasiku, operní árie, ale tyto skladby mě oslovily a zdají se mi i přijatelnější pro posluchače. Všechny texty jsou české, texty ke skladbám psali pan Radim Vaněk a pan Eduard Krečmar.“

