Svoboda a radost jsou pro mne nejdůležitější

Text: Prima Žena

21. března 2018 | 09:00

Přitažlivá žena se sexy pihami – to je herečka Vica Kerekes. Nemá problém s nedokonalostmi ani s přibývajícími léty.



Femme fatale filmového plátna Vica Kerekes se aktuálně stala tváří značky Guinot v Česku a na Slovensku.



Guinot je lídrem na trhu ve Francii, v zemi kosmetiky. Proč jste se rozhodla postavit se za tuto značku? Co vás u ní okouzlilo?

Jak jste se již mohli dočíst, je to velmi oblíbená prémiová značka mezi francouzskými ženami. Mě nejvíce zaujala tím, že se kosmetička věnuje vysloveně tobě dle požadavků tvé pleti. Atmosféra je příjemná, je to relax. Nemůžeme zapomenout ani na to, že se Guinot stále rozvíjí a vnáší na trh nové kosmetické ošetření a produkty. Při propagaci značky je pro mě důležité, abych se s ní mohla i uměla ztotožnit a abych za ní stála stoprocentně. Nestačila mi fakta, že ve Francii tuto značku ženy zbožňují, mě spíše lákalo vyzkoušet to na vlastní kůži. Po vyzkoušení těchto přípravků a ošetření jsem ani na vteřinu neváhala a šla jsem do toho bez otázek. Líbí se mi na těchto přípravcích, že jsou dokonalé i na domácí ošetření v případě, kdy nemáš čas na kosmetiku. Tyto přípravky si umíme my samy aplikovat a krásně voní, což nám usnadní život a potěší nás. Každé ráno se těším na svou kávu a že si dám masku na obličej. Guinot ti dá chuť na to, aby ses o sebe starala i doma. Ošetření kosmetičky je také úžasné. Nejprve si s tebou promluví o tom, jaký máš vztah ke své tváři, ke svému tělu, dá ti radu, vybere ti kosmetiku šitou na míru, ošetření šité na tebe. Po všech vyzkoušených aplikacích jsou tyto produkty pro mě už dnes samozřejmostí. Srdcovkou pro mě je, že tyto produkty nejsou testovány na zvířatech. Pro mě je tato skutečnost rovněž velmi důležitá, jakož i ta, že při výrobě těchto přípravků se používají pří- rodní látky. A ještě bych k tomu dodala, že Guinot má ve Francii své vlastní laboratoře, kde tyto přípravky zkoumají – to je věru další level.



