60 minut adrenalinu a zábavy

Text: Prima Žena

27. dubna 2017 | 15:00

Je to jenom hra. Ale v momentě, kdy za vámi room master zavře patery dveře, z nichž ty poslední mají kliku jen na jedné straně (a není to ta vaše), o tom začnete pochybovat. Při sestupování do katakomb karlínského podzemí pouze za světla loučí se pomalu začnete v myšlenkách loučit se svými příbuznými a přemýšlet, zda někdo ví, kam jste schovali poslední závěť. A až si vyslechnete legendu, která se k místu váže, budete se modlit, abyste ještě někdy spatřili denní světlo světa.

Atmosféra, co vás pohltí

Postavte se výzvě

Po tom, co se s vámi room master rozloučí a hrobové ticho naruší jen hlasité zabouchnutí bytelných dveří, zůstanete stát napospas vlastnímu osudu před monumentální hrobkou. V tu chvíli vám asi dojde, že pokud nezapojíte všechny smysly, máte před sebou posledních 60 minut života. Ale nejste na to sami. Máte s sebou zodpovědně vybraný tým spoluhráčů, jejichž důvtip, postřeh a selský rozum jsou vaším jediným záchranným lanem. Budete muset v každém z nich probudit týmového ducha, abyste se nestali obětí krvelačného upíra. Nebyli byste první ani poslední. Od svobody vás dělí pouze nalezení finálního klíče. Světlo střídá tmu. Tajemné zvuky ze záhrobí vás upozorňují na to, že půlnoc se blíží a rozhodne o vašem dalším osudu. Dokážete přelstít milostpánovi nástrahy a očistit duše všech jeho dosavadních obětí nebo rozšíříte jejich řady?Akční zážitková úniková hra od Chess KEY Room, kterou najdete poblíž metra Florenc, je nabitá velkým množstvím rozličných šifer, hádanek, úkolů a zákeřných skrýší. Její majitelky si daly opravdu záležet na tom, aby si zde každý našel to své - vytrvalí hledači, zapálení luštitelé i techničtí nadšenci. Některé questy se dají překonat pouze spoluprací minimálně dvou členů týmu. Hra není omezena věkem, pohlavím ani fyzickou zdatností. Jediné, co potřebujete je mít za ušima. Tím, že není úplně lineární, to z ní dělá jednu z těch náročnějších únikových her. Pokud jste odhodláni postavit se této výzvě, je na čase sestavit schopný tým a na www.chesskeyroom.com si udělat rezervaci. A jestli se třeba potřebujete zbavit tchýně, můžete jí k narozeninám nadělit dárkový voucher a doufat, že tak šťavnatou kořist si karlínský upír nenechá ujít.