Architekt pracuje, když se dívá kolem sebe

Text: Prima Žena

19. února 2018 | 15:00

7. Ročník výběrové přehlídky pod dohledem kurátorky Ing. arch. Hany Medkové. Zkušená architektka, která vede atelier CLOSER DESIGN již řadu let, se letos podílí na výběru designérů a značek pro DESIGN SHAKER 2018



Bylo pro Vás při rozhodování, kterým směrem se v životě vydat studium architektury jasnou volbou?

Ani ne, byla to jedna z možností, které se nabízely, ale nejspíš byla tou nejlákavější, aniž by člověk tehdy tušil, o co v praxi půjde.



Architektura je poměrně široký pojem, čemu konkrétně se v převážné míře věnujete Vy a co Vás nejvíce baví?

Nejvíce mě baví rekonstrukce historických objektů, chaty, chalupy a samozřejmě s tím související interiéry. Nebráním se kombinaci moderního designu a historického domu.



Kde čerpáte pro své návrhy inspiraci?0

U konkrétní zakázky mě vždycky nějakým způsobem ovlivní atmosféra samotného místa, domu, osobnost klienta…Jinak obecně vnímám i z pohledu architekta okolní prostředí na svých cestách.



Existuje nějaké motto nebo obecný přístup, který se snažíte ve svých návrzích uplatňovat?

Nejčastěji „méně je více“. S tím dále souvisí uměřenost a nadčasovost.



Na čem pracujete v současné době?

Momentálně si užívám práci na krásné rodinné chalupě v Krkonoších a také na několika menších bytech.



Je v rámci oboru nějaká disciplína, kterou jste dosud neměla možnost si vyzkoušet, ale ráda byste…?

V současnosti by mě asi lákala velmi puristická novostavba rodinného domu nebo jejich soubor.



« předchozí strana 1 2 3 další strana »