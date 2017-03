Březnové veletrhy

Text: Prima Žena

8. března 2017 | 15:00

Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru veletrhů bydlení, designu a zahrad, který se uskuteční od čtvrtka 23. března do neděle 26. března v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

I letos bude možné navštívit veletrhy FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR FURNITURE, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, nové projekty, a letos poprvé i Světlo v architektuře. Návštěvníci tak najdou „pod jednou střechou“ vše, co se týká stavby, vybavení, interiérů, designu a zahrady.



Návštěvníci FOR FURNITURE se mohou těšit na klasický, moderní, stylový i designový nábytek, renomovaná designová studia a designéry, ale také mladé umělce a ukázky zajímavých interiérů. Již pošesté bude nedílnou součástí tohoto veletrhu i výběrová přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. V PVA EXPO PRAHA v Letňanech se poprvé uskuteční také pátý ročník specializované výstavy SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Na veletrhu FOR GARDEN se budou moci lidé inspirovat zahradní architekturou, zahradními stavbami, vybavením zahrady, zahradním nábytkem, technikou a nářadím, zelení a dalšími zajímavostmi. Pro ty, kteří se chtějí rovnou stěhovat, je připravena výstava BYDLENÍ, nové projekty, kde se představí renomovaní pražští a středočeští developeři.



Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forhabitat.cz