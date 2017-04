Český Krumlov ve znamení Velikonoc

Text: Prima Žena

2. dubna 2017 | 00:00

Nově zrekonstruovaný komplex středověkých klášterů v Českém Krumlově zve v dubnu návštěvníky všech generací na mimořádně atraktivní program.

Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí jsou v Kavárničce u klarisek připraveny Velikonoční hody. Přijďte ochutnat domácí koblížky, perníčky, koláčky, zelňáky, slané houstičky či preclíky!



Přímo na Velký pátek 14. dubna ve 13.00–14.30 a 16.00–17.30 hod. vypukne Dobrodružné hledání pokladů, které by si neměly nechat ujít především šikovné a zvídavé děti, prahnoucí po odhalování tajemství a záhad. Velký sál bude od 15 hod. hostit loutkové divadlo Elf s představením Kocour v botách.



Neopakovatelnou atmosféru klášterní architektury za svitu svíček si můžete vychutnat během Noční komentované prohlídky bývalého kláštera minoritů. Začátky prohlídek jsou v 18, 20 a 22 hod. Mezi 18 až 24 hodinou si v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie nenechte ujít obnovení unikátní krumlovské tradice – Noční bdění u zinscenovaného hrobu Ježíše Krista s čestnou stráží schwarzenberské granátnické gardy.



Na Bílou sobotu 15. dubna se od 10 do 18 hod. otevře Řemeslná ulička u Klášterního dvora. Přijďte nahlédnout pod ruce hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchařky či sklářky a odneste si tradiční řemeslný výrobek. Seminární místnost od 11 hod. zaplní Velikonoční tvoření pro děti, po jehož skončení v 16 hod. ve Velkém sále bývalého konventu klarisek začne Netradiční čtení pohádek: Kapka dětem.



Na Boží hod velikonoční 16. dubna ve 14 hod. vypukne Velikonoční slavnost na Klášterním dvoře s jitřenkou, pletením pomlázek, barvením vajíček a velikonočními hody za doprovodu folklórní hudby a tance.

