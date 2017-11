Comeback století: Kelly Family

Text: Prima Žena

13. listopadu 2017 | 12:00

Slavná hudební skupina The Kelly Family nedávno oznámila svůj návrat na hudební podia. Na svém turné spojeném s vydáním nového alba We Got Love přijede 8. 3. 2018 koncertovat také do pražské O2 areny.



Skupina Kelly Family v devadesátých letech minulého století se svým úspěchem u fanoušků téměř vyrovnává největším kapelám hudební historie. V prakticky nezměněné sestavě přijede Kelly Family do největší české haly O2 arény, kde zahrají 8. 3. 2018. Zde představí nejen svou novou desku We Got Love, která zabodovala jak v hudebních žebříčcích, tak u hudebních kritiků.