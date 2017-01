CZECH SNOW POLO MASTERS 2017

Text: Prima Žena

30. ledna 2017 | 10:00

Dramatická scenérie horských svahů, svalnatá těla jihoamerických pólo poníků, jejich zrychlený tlukot srdce, bojovná atmosféra soutěžících týmů, ale i nová setkání a přátelský duch mezi hráči i diváky z celého světa, to je Czech Snow Polo Masters 2017 ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.



Již 4. ročník prestižního turnaje Českého mistrovství koňského póla na sněhu se uskuteční 3.- 4. února 2017 ve Skiareálu Špindlerův Mlýn na zasněžených sjezdovkách resortu Svatý Petr. Jako jeden z mála turnajů svého druhu na světě, společně s turnajem ve švýcarském Sv. Mořici a rakouském Kitzbühelu, spojí tento královský sport s luxusním prostředím Špindlerova Mlýna, prestižními značkami i významnými osobnostmi. Turnaj Czech Snow Polo Masters 2017 se koná pod záštitou ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, starosty města Vrchlabí a předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše, Ing. Jana Sobotky, starosty města Špindlerův Mlýn, Bc. Vladimíra Starucha a také pod záštitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce.



Během dvou dnů v resortu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně v krásných Krkonoších proběhne již 4. ročník mimořádného klání týmů složených z hráčů koňského pola, kteří se do České republiky slétli z různých koutů světa.



Tři polo týmy nesou názvy hlavních partnerů celého turnaje: team BOGNER, team ELAN a samozřejmě nesmí chybět ani team reprezentující organizátora celého turnaje ,,tailor made events,, agenturu PRESTIGE MODELS.



Kromě turnaje v koňském polu se na akci bude podílet řada známých osobností. Denním programem provede návštěvníky krásná Lenka Vacvalová, večerním programem pak provede Eva Decastelo. Nebude chybět ani krásné slovenské duo Twiins a účastnice SuperStar zpěvačka Kristie.



Módní přehlídky zpestří program celé akce a to jak díky krásným modelkám, vítězkám soutěže LOOK BELLA, České Miss 2014 Gabriele Frankové, Lence Čepákové vítězce Super Miss 2016 tak i díky módním značkám jako jsou Bogner, Neonky Nely Slovákové, luxusní spodní prádlo Werso nebo sourozeneckému návrhářskému duu Poner.