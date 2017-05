Den dětí po vědecku!

Text: Prima Žena

30. května 2017 | 09:20

I když Den dětí letos připadá na čtvrtek, rozhodli se jej do vědy zapálení lektoři liberecké iQLANDIE oslavit až v neděli 4. června. Proč? Je víkend, tudíž žádná škola!

Vstupné:

Neseďte doma, a přijďte i vy mezi 13. a 16. hodinou na parkoviště před science centrum, kde vás čeká nefalšovaná vědecká pařba. Mini Science show, dovednostní soutěže či řešení nejrůznějších hlavolamů a kvízů – to je jen zlomek toho, co si pro vás tým iQLANDIE připravil.Těšit se můžete i na bublinárium nebo zmrzlináře „vědátora“. Ten vám naservíruje speciální zmrzlinu z kapalného dusíku, jenž má pro vaši představu teplotu -196 °C. Tak kdo ochutná?Na ty nejmenší nezapomněl ani sousední iQPARK. V sobotu a neděli od 14 hodin pro ně nachystal v laboratořích drobné experimenty včetně aktivit s roboty Lego Mindstorms. S nimi si děti zkusí střelbu na cíl, slalom či závody na přesnost.Den dětí v iQLANDII: Koná se na parkovišti před science centrem, vstup zdarmaDen dětí v iQPARKU: Zdarma v rámci vstupného do expoziciQLANDIA Liberec je členem České asociace science center.Pro bližší informace: www.iQlandia.cz