Diamant je prý nejlepší přítel ženy

14. srpna 2017 | 09:00

Už po celá staletí platí, že diamanty jako symbolem věčné lásky a závazku. Tradice vychází z řecké mytologie - bůh touhy, zamilovanosti a lásky Amor totiž prý vlastnil šípy s diamantovými špičkami a jejich pomocí spojoval srdce a inspiroval lidi k romantické lásce. Řekové přišli také s tím, že oheň hrající v nitru diamantu představuje plamen lásky.

V 2. polovině 15. století se poprvé diamant objevil na zásnubním prstenu. To když arcivévoda Maxmilián daroval diamantový prsten Marii Burgundské. Svým činem ovlivnil vyšší společenské vrstvy své doby. Následujících 400 let však byly šperky s diamantem omezeny pouze na ty, kteří si mohli něco tak drahého dovolit. Teprve objev diamantových dolů v Jižní Africe vedl k větší dostupnosti a prodeji v Evropě i Spojených státech. Od té doby se stalo zvykem používat tyto nádherné kameny nejen jako ústřední prvek zásnubních prstenů, ale také jako skvělý dárek pro každou ženu.



Více než tři čtvrtiny zásnubních prstýnků dnes zdobí diamant – romantický symbol pravé lásky a věčnosti. Šperk s diamantem je pak velmi vyhledávaným dárkem pro novopečené maminky. I když tady platí symbolika, že šperk pro ženu po narození dítěte by měl mít kameny tři. Tři kameny značí tři členy rodiny: tedy matku, otce a dítě. Se třemi drahokamy nebo diamanty se nejčastěji vyrábějí prstýnky a přívěsky.



Co ale vlastně je diamant?

V centru Prahy najdete jedinečnou expozici, která vám přiblíží příběh nejvzácnějšího kamene od jeho vzniku, těžby, opracování, broušení až po třídění. Samozřejmě včetně jeho zpracování do podoby úchvatných šperků současnosti. Diamond Museum Prague je jediným muzeem diamantů ve střední Evropě.



Muzeum diamantů nabízí návštěvníkům setkání se světovými nalezišti diamantů, s historií těžby, seznámí je se všemi nástroji a nářadím, které jsou potřeba pro opracování drahokamů. Hned u vchodu uvidí například litinový horizontální rotující disk, na kterém dodnes probíhá broušení diamantů. Většinou se brousí kulatý briliantový výbrus, který má 57 plošek neboli faset. Brus má přitom klíčový význam pro vzhled, symetrii a brilanci diamantu. Brilance je pojem, který označuje rozptyl světla na spektrální barvy, které způsobují život kamene. Jednoduše ho brilance prozáří natolik, že našemu oku lahodí, jako kdyby doopravdy žil, plál v něm oheň.

