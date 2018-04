Elvis poprvé v Česku! Světová show Elvis

4. dubna 2018 | 12:00

Během vojenské služby na sklonku 50. let v někdejším Západním Německu se Elvis Presley na party zamiloval do nádherné čtrnáctileté modrooké dívky Priscilly Beaulieu. Když tehdy Priscilla vešla do místnosti, Elvis v úžasu vyskočil ze židle se slovy: „Kde ses celý můj život schovávala?“