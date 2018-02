Festival Evolution

Text: Prima Žena

O víkendu 23. – 25. března si rezervujte čas a naplánujte si návštěvu Festivalu Evolution, který se bude konat na Výstavišti v Praze Holešovicích. Kromě expozic několika stovek českých a zahraničních vystavovatelů se zaměřením na zdravý životní styl, eko trendy, alternativu a osobní rozvoj, se můžete těšit i na pestrý doprovodný program.

Proč na Evolution vyrazit?



Hubnutí nebo jarní detox?

Vezměte s sebou děti

Festival si užijete, ať už vyrazíte s kamarádkou nebo s celou rodinou. A je na vás, zda dáte přednost nákupům nebo inspiraci. Vystavovatelé pro letošek slibují nejen „žhavé“ novinky, ale také mnoho ochutnávek a čekají na vás také speciální veletržní slevy.Najdete tu nejnovější produkty zdravé výživy, bio potravin, přírodní kosmetiky i praktické ekologické výrobky do domácnosti. Nebude chybět ani food zóna s bohatým výběrem bio, veggie, vegan, raw, natur a fair trade potravin. Stranou nezůstanou ani novinky z oblasti výchovy a osobního rozvoje nebo témata, která vám umožní nahlédnout do sfér mimo každodenní realitu.Nedílnou součástí festivalu jsou také přednášky i workshopy, konzultace, poradenství i ukázkové lekce. Budete zde mít možnost navštívit nutriční poradce, kteří se zaměří na správnou výživu a doporučí vám, jak se vyhnout rizikům současného způsobu stravování.Výživoví specialisté vám na festivalu poradí, co, kdy a jak jíst, abyste hubli, ale netrpěli hlady. Jídlo totiž není naším nepřítelem, ale může být významným pomocníkem nejen při shazování kilogramů, ale i při detoxikaci organismu. Ke zdravému životu neoddělitelně patří i pohyb a na Festivalu Evolution si můžete vybrat cvičení, která posilují tělo i mysl. Návštěvníci bez ohledu na věk, váhu či zkušenosti si mohou zdarma vyzkoušet například jednoduché jógové techniky, základy taiči, různá dechová cvičení, meditaci nebo třeba bollywoodský tanec.V dětském koutku se rádi postarají o vaše ratolesti, zatímco vy můžete v klidu nakoupit či navštívit vybrané programy, nebo si společně s dětmi můžete odpočinout v relaxační zóně. Kompletní festivalový program včetně seznamu vystavovatelů najdete na webových stránkách www.evolution.cz