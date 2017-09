Inspirace na lepší bydlení

Text: Prima Žena

8. září 2017 | 09:00

Inspiraci pro vylepšení svého stávajícího bydlení nebo ještě nezařízených domů a bytů najdou lidé na oblíbeném podzimním veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se uskuteční 5. – 8. října v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Ve čtyřech halách jim to nejlepší ze své nabídky představí téměř 500 vystavovatelů. Návštěvníci tak budou moci na jednom místě obdivovat nábytek a bytové doplňky českých i zahraničních výrobců a přesvědčit se, že kvalitní nemusí vždy znamenat finančně nedostupné. K vidění budou ale i opravdu unikátní kousky. Například na stánku společnosti CFH Group, a.s., budou moci lidé vyzkoušet matraci, která má unikátní systém rehabilitace během spánku Magnistretch, nebo matrace z netradičních přírodních materiálů jakou jsou např. koňské žíně, merino vlna, hedvábí, kašmír, velbloudí vlna nebo pěny s příměsí extraktů léčivých bylin. U stánku firmy Kaplan nábytek s.r.o. budou moci obdivovat jídelní stoly, na kterých není poznat, že jsou rozkládací. JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. zase představí „levitující postel“ FLABO, která je odlehčena ustoupeným soklem. Celá postel včetně důmyslně připevněných nočních stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit „spánku v oblacích“.



Součástí veletrhu FOR INTERIOR bude také letos bohatý doprovodný program. Návštěvníci i bytoví designéři se mohou těšit na zajímavou expozici a přednášku designérky Ivy Bastlové tentokrát na téma nadčasové interiéry s přírodními materiály. Porotci soutěže BEST OF INTERIÉR ROKU 2016 promluví na téma nejlepších českých a slovenských interiérů soukromých bytů a veřejných prostor. Konkrétně se budou zodpovídat otázky o jejich originalitě, nadčasovosti a konkurenceschopnosti proti zahraničním trendům. Pro všechny zájemce je také nachystané bezplatné poradenství podle učení Feng shui od společnosti Casamoderna a bezplatné konzultace s bytovými architekty a designéry.