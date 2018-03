Interiérová elita v Letňanech

1. března 2018 | 12:00

Ať už Vás zařizování bydlení či kancelářských prostor baví, živí, nebo se jím „musíte“ zabývat, určitě přemýšlíte, jak jej provést co nejefektivněji. Nenechte si proto ujít jedinečnou příležitost a navštivte veletrh FOR INTERIOR v PVA EXPO PRAHA v Letňanech od 22. 3. do 25. 3. 2018, kde máte možnost se na jednom místě seznámit s předními interiérovými značkami a aktuálními trendy.

Největší jarní veletrh nábytku a interiérů v ČR, který jste v minulosti znali pod jménem FOR FURNITURE, změnil od letošního roku svůj název. Důvod je velmi logický. Více než 300 vystavovatelů v pěti veletržních halách už neprezentuje pouze nábytek (angl. furniture), nýbrž všechno, co z interiéru vytvoří kompaktní celek doladěný do nejmenšího detailu včetně pečlivě vybraných materiálů a barev.



„Stejně jako kvalitní strava vyživuje tělo, kvalitní odpočinek posiluje mysl.“ To je filozofie výrobce matrací Magniflex pocházejícího z pohádkového Toskánska. Cílem vývojářů firmy je zajistit osvěžující odpočinek pro všechny. Tento úkol realizují tím, že naslouchají a analyzují potřeby osob, které trpí poruchami spánku. Společnost Alessanderx, producent značky Magniflex, byla oceněna jako jedna z 500 nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v Evropě díky svým neustálým inovacím a aktivitám.



Firma Diovo přináší českému spotřebiteli kuchyně od největšího italského výrobce Veneta Cucine. Rodinná firma je už po 40 let vedená jejím zakladatelem, který je zároveň i návrhářem nábytku. Své si zde najdou fanoušci tradice, minimalismu, nostalgického stylu i luxusu.



Společnost PURTEX je předním českým výrobcem postelí a klinicky hodnocených matrací. Ty druhé od roku 2006 dodává PURTEX do nemocnic a sociálních zařízení na celém světě. Zajímavé jsou ručně vyráběné čalouněné postele Boxspring s pružinovou konstrukcí, které garantují mimořádně pohodlné vstávání. Pro náročnější zákazníky budou k vidění čtyřvrstvé matrace Charlotte xdura vyznačující se velkou vzdušností.



