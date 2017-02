Jak se Andrew Warhol stal Andy Warholem

17. února 2017 | 15:00

Dne 22. února 2017 proběhne v Galerii GOAP na Staroměstském náměstí v Praze zahájení výstavy Warhol/Warhola s podtitulem “Příběh o tom jak se Andrew Warhola stal Andy Warholem”. Jedná se o výstavu, která představí rodinnou historii a kořeny, ze kterých vzešla ikona 60. let a jeden z nejznámějších představitelů pop artu: Andy Warhol.



Tato výstava mohla vzniknout díky spolupráci Galerie GOAP a Rudo Prekopa, který je spolu s Michalem Cihlářem spoluautorem knihy Andy Warhol a Československo.



Jak název předesílá, výstava je rozdělena do dvou částí. Expozice Warhol/Warhola představí Andyho Warhola, jako autora proslulých grafik s portréty Marilyn Monroe, které se staly ikonickou záležitostí pop artu. Objeví se zde i méně známé soubory, jakými jsou například série Black and White Flowers, které jsou kolorované samotným autorem. Tyto soubory pochází z pozdějších let a je u nich patrný rukopis typický pro začátek Andyho kariéry. Subtilní kresba ho provázela obdobím 50. let, kdy se věnoval především práci propagačního grafika.



Na výstavě můžeme vidět výjimečnou sbírku cca 40ti obalů LP desek: od raných obalů např. Čajkovského Labutího jezera (kde se linka stává něžnou ilustrací), přes nezapomenutelný booklet Rolling Stonnes (“ten se zipem”), až k slavnému obalu jednoho ze symbolů Factory v 60. letech: The Velvet Underground & Nico, jejichž titul zdobí pověstný žlutý banán.



“Factory” byl v New Yorku významným pojmem v kulturním, uměleckém i společenském životě 60. let. Toto dění unikátním způsobem zaznamenal Andyho spolupracovník a přítel Billy Name.



Z pozice prvního Warholova fotografa a laboranta dokázal zachytit vzrušující atmosféru Factory v její nejvýznamnější éře. Tyto snímky dokumentují proces vzniku ikony jménem ANDY WARHOL.



