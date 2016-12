Jarní dekorace na For Decor & Home 2017

Text: PrimaŽena

28. prosince 2016 | 12:00

Zajímáte se o dekorace, bytové doplňky nebo dárkové zboží? Chcete si osobitě vyzdobit vaše společenské prostory nebo interiér? Hledáte nové a originální zboží do Vašeho obchodu? Potom zavítejte na kontraktační veletrh FOR DECOR & HOME, který se tentokrát zaměří na jarní tematiku. Součástí veletrhu bude i doprovodný program připravený profesionály, a to výstava Jarní trendy a soutěž o Nejhezčí svatební kytici. Veletrh se uskuteční od 19. do 21. ledna 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Představí se sezónní zboží spojené s Velikonocemi, svátkem svatého Valentýna i další

Veletrh nabídne výstavu Jarní trendy a soutěž o Nejhezčí svatební kytici

Veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží FOR DECOR & HOME se poprvé na české veletržní scéně zaměří na sortiment jarního sezónního zboží spojeného s Velikonocemi, svátkem svatého Valentýna, Mezinárodním dnem žen či Dnem matek. Přestože na veletrhu bude vévodit jarní nabídka, pozornost bude věnována i produktům s celoroční tematikou, důraz bude přitom kladen na floristiku a zahradní dekorace. Někteří vystavovatelé chystají již i aktuální nabídku VÁNOCE 2017. Krásné expozice se svěžími novinkami představí přední firmy v oboru. Veletrh nabídne ideální prostředí pro odborníky a obchodníky, kteří zde mohou vést profesní jednání a uzavírat kontrakty. Na své si přijdou i milovníci dekorací, kteří se zde informují o aktuálních kolekcích, novinkách a trendech. Mnoho vystavujících firem chystá i možnost přímého nákupu pro širokou veřejnost nebo informace o e-shopech, kde si lze vyhlédnuté zboží objednat.Součástí veletrhu bude také zajímavý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na půvabnou výstavu Jarní trendy, na které budou prezentovat profesionální designéři a floristé téma Velikonoce a Valentýn, a to formou vybraného stolování. Výstava dodá odborníkům a obchodníkům inspiraci, jak prezentovat výrobky v rámci obchodní sítě. Na veletrhu proběhne také odborná floristická soutěž Nejhezčí svatební kytice. Cílem soutěže je představit široké veřejnosti práci a dovednosti českých floristů. Sami návštěvníci budou formou hlasovacích lístků rozhodnout, která svatební kytice je nejhezčí.Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.fordecor.cz Zlevněnou vstupenku pořídíte na www.fordecor.cz/sleva