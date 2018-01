Jarní veletrh For Decor & Home

Text: Prima Žena

2. ledna 2018 | 12:00

V polovině ledna se opět uskuteční oblíbený veletrh dekorací a dárkového zboží FOR DECOR & HOME. Hlavní roli bude tentokrát hrát tematika jarních dekorací, sv. Valentýna a Velikonoc. K vidění bude ale i dárkové zboží a dekorace s celoročním uplatněním. Přední čeští profesionálové připravují pro návštěvníky zajímavý doprovodný program. To vše od 18. do 20. ledna 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.