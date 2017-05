Jistotu a komfort vám zaručí soukromý řidič

Text: Prima Žena

22. května 2017 | 15:00

Hledáte spolehlivý způsob přepravy, ať už sebe či blízkých nebo svých klientů? Máte nesčetně možností. Můžete si zavolat taxi nebo využít jednu z mnoha mobilních aplikací zprostředkovávající přepravu osobním automobilem. V některých případech a důležitých životních chvílích však chcete mít jistotu, že vše proběhne opravdu tak, jak má. V tento moment se vyplatí dát přednost službě soukromého řidiče nastavené přesně podle vašich požadavků a se 100% zárukou spokojenosti.

Může to být cesta na letiště, na kongres, konferenci, či na obchodní jednání, při které si nemůžete dovolit časovou prodlevu ani jiné změny ze strany poskytovatele. V ten moment je správnou volbou soukromý řidič, který je časově flexibilní a přistaví vůz vždy dle domluvených podmínek, většinou ještě o několik minut dříve. „Během jízdy vám profesionál automaticky sdělí informace o době trvání cesty, nabídne vám úpravu teploty v autě a zeptá se na vyhovující hudbu ve voze, případně ji změní či nastaví přesně dle vašich požadavků a v neposlední řadě nabídne občerstvení v podobě vody. Zkrátka vše upraví tak, abyste se cítili co nejlépe a nebyli zatíženi žádnými starostmi,“ říká Josef Novák, majitel Limousine Mercedes Potřebujete se dostat na oslavu, večírek nebo VIP akci, před kterou jste napjatí a chcete, aby vše včetně dopravy bylo naprosto perfektní. Často a velmi snadno vám dokonalost překazí i pouhá nepřízeň počasí, a to je přesně ta chvíle, kdy nadstandardní služby od profesionála opravdu oceníte. Rád vám nabídne a podrží deštník, nebo vyhoví i s jiným neobvyklým přáním – např. zajede co nejblíže k místu, kam si přejete. Mile vás překvapí i jeho galantní přístup, který se bohužel v našem světě pomalu vytrácí. Profesionál vám bez výzev otevře dveře a vy se budete cítit jako hvězda na červeném koberci.Snad každý už někdy hledal hotel, kde měl být ubytován. Zkušený řidič s mnohaletou praxí s vámi určitě nezabloudí, a to i bez navigace. Po náročné cestě, třeba v letadle, vám navíc rád nabídne malé občerstvení či pomůže s těžkými zavazadly. Pokud máte na starost zahraničního hosta či návštěvu, určitě chcete, aby se cítila příjemně a bezpečně. Soukromý řidič hovoří několika jazyky, a vy se tudíž nemusíte obávat trapného mlčení, krkolomných překladů nebo poslat hosta úplně bez doprovodu.Pronajmout si luxusní limuzínu s řidičem je obvyklé i na svatbu, a to včetně svatební květinové výzdoby. Ať už se chystáte na tu svou nebo přátel, je to určitě způsob, jak si ulehčit starosti a přitom zazářit v plné parádě. Velkou výhodou soukromé služby, obzvlášť v tomto případě, je reprezentativní chování řidiče. Vystupování na úrovni a společenský dress code (oblek) šoféra je naprostou samozřejmostí nejen při svatební příležitosti. Navíc každý svatebčan, ale i běžný klient, oceníme naprosto čisté a vždy voňavé auto.Zpříjemnit si můžete i okružní jízdy a výlety po celé České republice. Mezi ty oblíbené patří významná historická místa, jako je Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Karlštejn, Konopiště, Kutná Hora nebo Terezín. Ať už se ale vydáte kamkoliv, samozřejmostí ze strany soukromého řidiče je dopředu známá cena a možnost úhrady platební kartou. V neposlední řadě je důležité zmínit naprostou diskrétnost, kterou vám pravděpodobně nikdo jiný nezaručí. Problémem není ani počet lidí, které potřebujete usadit. U dobré společnosti budete mít na výběr z široké škály vozů.Nicméně, nejlepší referencí jsou klienti sami, a proto jsme pro vás zjistili, s kým jsou spokojení známé osobnosti jako skladatel a zpěvák Moby, herec Jean-Claude van Damme, či režisér a hudebník Jonas Åkerlund, kteří v ČR využili služeb Limousine Mercedes . Společnost má ve flotile vozy značky Mercedes-Benz: S-class, E-class, V-class, Sprinter a další. „Při poskytování služeb klademe důraz na spokojenost klienta. Samozřejmostí je profesionální chování a reprezentativní vystupování, cizojazyčná vybavenost a diskrétnost řidičů. Naše služby jsme schopni zajistit po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ doplňuje Josef Novák.Již dávno neplatí, že si soukromého řidiče mohou dovolit jen ti nejbohatší z nás. Při aktuálních cenách taxislužeb, kdy je nástupní cena kolem 40 Kč a cena za 1 kilometr okolo 28 Kč, kdy navíc nikdy nevíte, kdo přesně vás poveze, jaký je interiér i exteriér vozu a jak řidič vypadá a jak se chová, není služba soukromého řidiče nikterak přemrštěná a nedostupná, spíše naopak. Přesvědčte se sami a pronajměte si i vy jednu z limuzín, ve kterých jezdí pravidelně podnikatelé, politici či umělci a dopřejte si komfort, který si zasloužíte.