Kouzlo přírody pro malé i velké

24. února 2017 | 15:00

Čekají na vás hned čtyři expozice, které se soustředí na vztah člověka k přírodě. Patří mezi ně Laboratoř ticha, RecykLES, Rybářství a nejnovější expozice Myslivost.Právě v Myslivosti je pro malé návštěvníky připraven kouzelný les, tajemná jeskyně a mnoho dalších zajímavostí. I rodiče si však přijdou na své.Projekční plátno o šířce 16 metrů zavede návštěvníka pomocí videí do hlubokého lesa, kde si mimo jiné vyzkouší, jaké to je být opravdovým myslivcem. Z Myslivosti mohou návštěvníci pokračovat do dalších expozic plných překvapení.Například v expozici Rybářství mohou děti posedět v opravdové pramici nebo obdivovat živé ryby v sladkovodních akváriích.Muzeum je pro návštěvníky otevřeno od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Všechny další důležité informace naleznete na webových stránkách muzea www.nzm.cz