23. srpna 2017 | 12:00

Cestování a focení selfie patří v letním období k oblíbeným aktivitám nejen Čechů. V Aqualandu Moravia se proto rozhodli tyto dvě aktivity spojit, a ještě za ně odměňovat. Zájemci se mohou celé léto zapojit do velké Letní hry a soutěžit o volné vstupenky do aquaparku v celkové hodnotě milion korun. Pravidla jsou prostá – stačí vyrazit na výlet, vyfotit se na určeném místě a sdílet fotografii na stránkách Letní hry.

Cestování a kratší výlety v rámci republiky jsou u Čechů stále populárnější. Češi jsou ve světě jedineční svou láskou k chalupaření, houbaření i cykloturistice, roste také jejich zájem o geocaching a další aktivity. Aqualand proto přišel s nápadem, jak nadšené cestovatele v jejich vášni ještě více podpořit. Výlet i krátkou procházku lze totiž spojit se soutěží . „Na mapě jsme označili dvě stě různých míst. První tři skupinky turistů, které se na daném místě vyfotí a snímek nasdílí na náš web získají zdarma rodinnou vstupenku do Aqualandu Moravia,“ popisuje jedinečnou letní soutěž Blanka Marková z Aqualandu Moravia. Soutěžní místo lidé najdou jednoduše podle ilustračního obrázku a podrobných souřadnic, ke splnění podmínek poté stačí, aby na fotografii byli alespoň tři lidé a jeden z nich ukazoval palcem nahoru.Zájem o Letní hru, kterou pro své návštěvníky nejmodernější aquapark v České republice připravil, je velký. Seznam desítek soutěžních míst se tak postupně tenčí. Zájemci o zapojení do soutěže mají přesto ještě velkou šanci uspět. O lístky mohou soutěžit například při výletě do Karlovarského, Plzeňského nebo Ústeckého kraje, ale i při cestě na Slovensko. „Pětinu návštěvníků Aqualandu tvoří slovenští turisté, ani ty jsme proto o možnost zapojení se do soutěže nechtěli ochudit. Mezi soutěžními místy je tak i několik slovenských památek a známých míst. Soutěžit mohou ti, co se vydají například do Bánské Bystrice či Žiliny,“ dodala Blanka Marková.