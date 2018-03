Milovníci kvalitního designu v Letňanech

14. března 2018 | 09:00

DESIGN SHAKER, to nejsou jen zajímavé expozice jednotlivých studií a značek, ale také bohatý doprovodný program. Nahlédněme tedy pod pokličku organizátorů, na které vybrané lahůdky se můžeme letos těšit. Rozhovory, přednášky, workshopy, ale i udílení cen Nábytek roku 2018, budou probíhat v centru haly 3, DESIGN FRIENDLY MEDIA CAFÉ.

Každý den přinese něco jiného.

Slavnostní čtvrteční opening v 15. hod. zahájí na pódiu moderátor Pavel Anděl, který zde rovněž představí oceněné práce v rámci soutěže Nábytek roku 2018 tradičně pořádané Asociací českých nábytkářů. Letos proběhne její jubilejní desátý ročník a určitě je na co se těšit. Mezi přihlášenými nalezneme tradičně široké spektrum současných českých špičkových výrobků v oblasti výroby nábytku. Hlavním cílem ocenění je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.



Opening zahájí Tomáš Kotrč – generální ředitel ABF, a.s. Hosty programu budou Ing. arch. Hana Medková, kurátorka letošního Design Shakeru, a dále designérka Iva Bastlová, která již tradičně připravuje téma Scéna. V rámci expozice budou představeny 4 aktuální směry v oblasti interiérového designu. Součástí openingu bude také tisková konference s představením celého souběhu jarních veletrhů, pod vedením Ing. arch. Maria Wohlrabová – ředitelky veletrhů. Taktéž promluví Pavel Basl – ředitel ProCeram a.s., který je hlavním partnerem přehlídky DESIGN V KOUPELNĚ.



Pátek se ponese v italském duchu. Doprovodný program bude plný workshopů a přednášek italských zástupců vystavovaných značek. Těšit se můžete mimo jiné na přednášku Marca Magniho, který představí unikátní patent společnosti Magniflex v oblasti spánkové regenerace - biometrickou postel Magni Smartech. Nový patent společnosti Magniflex byl poprvé představen na veletrhu CES v Las Vegas a nyní zde bude mít svoji evropskou premiéru.



