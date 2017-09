Obchodní oběd v hotelu The Grand Mark

Text: Prima Žena

27. září 2017 | 09:00

Vychutnejete si Váš pracovní oběd v elegantním prostředí pražského restaurantu Le Grill. Nachází se v budově hotelu The Grand Mark Prague a každým rokem se umisťuje mezi top restauracemi oceňovaného Mauerova výběru. Oblíbená jídla jsou připravována výhradně z lokálních produktů šéfkuchařem panem Ondřejem Korábem. Své cenné zkušenosti získal od Michelinských kuchařů v Londýně. Suroviny pro restauraci Le Grill jsou vybírány výhradně z české farmářské produkce.

Setkání u tradičního odpoledního čaje

Začněte svůj večer s dobrým drinkem v Two Steps baru

Oběd je servírován formou 4 chodového menu, které zahrnuje neomezený výběr ze salátového bufetu, krémovou polévku dne, výběr ze dvou hlavních chodů a dezert dne. Podává se každý pracovní den v době od 11:00 do 15:00 hodin. Cena za osobu je 290 Kč. Pro aktuální týdenní nabídku navštivte webovou stránku restaurace Le Grill. Zvyk pití odpoledního čaje je tradicí z dob konzervativní Anglie. V hotelu The Grand Mark si tento rituál můžete dopřát v Lobby Lounge, Two Steps Baru nebo v Zahradní restauraci. Uvolněte se, zapomeňte na vážné debaty a užijte si čas spolu s Vašimi blízkými. Jak jednou řekl spisovatel Henry James: „V životě je jen pár hodin, které jsou příjemnější než doba zasvěcená rituálu nazvaného čaj o páté.“ Každý den od 15:00 do 18:00 hodin. Cena za osobu je 590 Kč.Přijďte si s přáteli vychutnat skleničku vína před Vaší kulturní nebo společenskou událostí a odpočiňte si po dlouhém pracovním dni. Váš večer se stane nezapomenutelným zážitkem v doprovodu lehkého jídla. Nabídka Pre-evening drinks obsahuje solené wasabi oříšky, čerstvý popcorn, kanapky a neomezenou konzumaci piva, vína, koktejlu měsíce a nealkoholických nápojů. Hodinový balíček v ceně 570 Kč / osoba, dvouhodinový balíček v ceně 840 Kč / osoba. www.grandmark.cz | Hybernská 12, Praha 1 | +420 226 226 126 | restaurant@grandmark.cz