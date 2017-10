Oslava zdravého životního stylu

23. října 2017 | 15:00

První listopadový víkend, 3. – 5. listopadu, bude Výstaviště v Praze - Holešovicích zasvěceno všem milovníkům zdravého životního stylu. Proběhne zde totiž veletrh BIOSTYL – ECOWORLD. I když byl původně plánovaný na září, v tomto termínu neproběhne z několika důvodů. Jednak na základě požadavků vystavovatelů, blízkosti k vánočnímu období a propojení s veletrhem DĚTSKÁ PLANETA.

A co zajímavého zde najdete? Je toho spousta: desítky vystavovatelů z oblasti zdravého životního stylu a výživy, ekologicky šetrných výrobků, vylepšení zdravotní kondice a podobně. Představeny budou rovněž nejnovější novinky ze segmentu přírodních textilií, biopotravin, účinné bylinné, přírodní i bio kosmetiky i potravinových doplňků.



Na návštěvníky se, stejně jako na minulém ročníku, těší společnost Pharmind Corporation - výrobce a distributor ovocných tyčinek Frukvik a Dr.Light Fruit, jejichž základem je sušené ovoce, ovocné šťávy a pyré; všechny tyčinky jsou BEZ lepku, konzervantů, laktózy, dochucovadel, aromat či barviv; dále jsou BEZ palmového oleje, sóji, oříšků a živočišných produktů (vegan).



Mezi vystavovateli nebude chybět ani česká rodinná firma zabývající se vývojem a výrobou přírodních produktů s beta-glukanem z hlívy ústřičné, které posilují obranyschopnost organismu dětí i dospělých – firma NATUR APATYKA s.r.o.



Každý den ve více než 190 zemích světa přes 30 milionů domácností využívá přírodních, zdravých produktů známé čínské firmy Tiens – i její zástupci budou přítomni na listopadovém veletrhu BIOSTYL – ECOWORLD.



Představovat návštěvníkům své absolutně biologické, přírodně čisté a život přinášející produkty z kokosu, bude i nově vzniklá společnost Sense Coco, která přichází na český trh s kompletní produktovou řadou kvalitních BIO potravin z kokosu.



Chybět nebudou ani produkty Best of Nature - kromě klasického Yin-Yang Starojaponského rostlinného oleje si na veletrhu můžete vyzkoušet Yin-Yang Čínský bylinný olej - 100% čistý bylinný extra silný výtažek z 13-ti léčivých bylin a rostlin, který má výhradně jemné hřejivé účinky a je určen výhradně pro vnější užití.



