Oslavte Velikonoce adrenalinovou jízdou

Text: Prima Žena

30. března 2017 | 09:00

Už máte program na nadcházející velikonoční víkend? Pokud ne, doporučujeme návštěvu Bobové dráhy na pražském Proseku. V neděli 16. dubna čeká na všechny návštěvníky bohatý program včetně soutěží o jízdy zdarma. Oslavte svátky jara s celou svou rodinou a přivítejte sluníčko po dlouhém zimním období.

O bobové dráze:

Tak jako každý rok se i letos uskuteční na prosecké bobové dráze tradiční rodinné odpoledne. Organizátoři si opět připravili řadu her nejen pro ty nejmenší, ale i dospěláky, na své si tak přijde opravdu každý. Malí i velcí mohou vyhrát poukazy na volnou jízdu zdarma. Volnou vstupenku můžete využít hned na místě nebo si ji schovat na příští návštěvu.Soutěže budou probíhat v neděli 16. dubna od 10:00 do 16:30 hod. přímo v areálu u bobové dráhy.Během celého dne budou na děti dohlížet zkušení animátoři, což znamená, že vy si můžete vychutnat pohodovou jarní neděli, zatímco vaše ratolesti se zabaví zdobením perníčků či pletením pomlázky.Ideálním místem pro váš odpočinek může být i letní terasa nebo zimní zahrada v prostorách tamní restaurace. V ní si můžete s dětmi pochutnat na výborném jarním menu s velikonočními dobrotami a nabrat síly do dalšího soutěžení. „Velikonoce na Bobové dráze v Praze opět proběhnou v duchu klasických tradic, děti si kromě pletení pomlázek, zdobení perníčků mohou namalovat i veselé jarní obrázky. Jsme velice rádi, že můžeme odstartovat již 14. sezónu a těšíme se na další akce,“ uzavírá provozovatel Bobové dráhy Michal Sadil.Bobová dráha s celoročním provozem byla otevřena 15. června 2003. Je dlouhá téměř 800 metrů, její celkové převýšení činí 50 metrů a boby na ní dosahují rychlosti téměř 60 km za hodinu. Zcela výjimečný je profil trati, který je tvořen hned dvěma 720stupňovými zatáčkami a řadou dalších zákrut (osmička, tzv. hup a další). Celá dráha odpovídá těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům. Mohou na ní samostatně jezdit děti od 8 let, ti mladší se mohou svézt v jednom bobu s rodičem.Aktuální informace o dráze naleznete na www.bobovadraha.cz