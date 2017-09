Pátý ročník Signal festivalu

30. září 2017 | 09:00

SIGNAL festival, který v říjnu oslaví páté výročí, se bude konat od čtvrtka 12. do neděle 15. 10. a nabídne dvacet světelných instalací. Program SIGNAL festivalu budou i letos tvořit díla českých a světových osobností oboru světelného umění.

Poprvé je doplní i díla vycházející z veřejné výzvy, kterou festival zveřejnil na jaře. Do nově vzniklé sekce SIGNAL CALLING vybralo programové oddělení festivalu instalaci Anonymous Illusion studentů ateliéru Mileny Dopitové na AVU, dílo Hladina uměleckého kolektivu Blok_4 a unikátní instalaci HEARDT autorů Anny Feyrerová, Báry Anny Stejskalové, Richarda Dobřichovského a Tomáše Bukáčka. Ta se stala historicky prvním českých dílem, které dosáhlo na Honoraria grant vypisovaný festivalem Burning Man a dostalo tak možnost se na slavném uměleckém festivalu v Nevadské poušti prezentovat. Návštěvníci SIGNAL festivalu budou moci vidět HEARDT po jeho americkém úspěchu v Praze zcela poprvé.



Sekce SIGNAL CALLING objevuje zajímavé projekty zejména mladší generace českých umělců, kteří se věnují práci se světlem a neotřelým způsobem upozorňují na zajímavá místa na území Prahy. Projekty byly do sekce vybrány v rámci otevřené výzvy, do které se mohl přihlásit každý umělec či umělecká skupina dlouhodobě tvořící na území České republiky. „Podpora studentů a mladých umělců je pro SIGNAL festival jednou ze stěžejních priorit. Máme v Čechách velmi kvalitní tvůrce a měli bychom jim umožňovat častější prezentaci jejich děl veřejnosti. Za tímto účelem vznikla platforma SIGNAL CALLING, která bude prezentovat vybrané instalace nejen návštěvníkům festivalu z řad široké veřejnosti, ale i zahraničním odborníkům, kteří přijíždějí na SIGNAL festival "scoutovat" nadějné umělce pro zahraniční festivaly,“ říká programový koordinátor SIGNAL festivalu Matěj Vlašánek.



Nejočekávanějším dílem nové sekce SIGNAL CALLING je bezpochyby světelná instalace HEARDT autorů Anny Feyrerová, Báry Anny Stejskalové, Richarda Dobřichovského a Tomáše Bukáčka. Toto trojrozměrné světélkující srdce reagující barvami na hudbu hranou z připojeného klavíru mělo svou světovou premiéru na konci srpna na proslulém americkém festivalu Burning Man. Instalace HEARDT bude k vidění v Haštalské ulici.



