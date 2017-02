Pozvánka do světa krásy a harmonie

Text: PERFECT WOMAN

6. února 2017 | 13:00

23. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2017 JARO opět v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY v předjarním týdnu 10. a 11. března 2017.

Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky téměř 350 vystavovatelů zastupujících několik set známých a prestižních značek profesionální kosmetiky s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou a hotelovou péči i výrobky pro finální spotřebitele.V několika saloncích i na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím metodám a anti-aging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví i vzdělávání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat nejen přední odborníci z kosmetického oboru, ale též odborníci na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku pozitivně ovlivňující duchovní sféru člověka a další obory.Trendy v líčení, účesech i módě – look 2017 přicházejí s nastupujícím jarem. V průběhu veletržních dnů se na podiu budou střídat přední vizážisté a stylisté a mistrně předvádět jarní a letní novinky „trendsetterů“ Soutěžní inspirací bude „Avantgarde“ make-up znamenité Štěpánky Podroužkové, „Urban Cherokee“ ztvárňovaný pod vedením úžasného vizážisty Pavla Bauera, na nějž bude navazovat přehlídka ve spolupráci s Romanou Topinkovou. Stále nově ztvárňovanou inspirací budou práce mladých designerů na téma „Ve znamení zvěrokruhu“ či líčení a účesy ve stylu „Pin Up Style“. Návštěvníci uvidí kadeřnické kreace vytvořené týmem Honzy Hlaváčka, Romanou Topinkovou či Honzou Špilarem i nové téma soutěže „INSPIRACE 2018“. Soutěžit se bude také v nail artu, manikúře, prodlužování vlasů, špendlení modelů a nebude chybět soutěž věnovaná tzv. „naturálnímu fitness“. V přehlídkách butiku Fashion Island nebudou chybět miss: Česká Miss Lucie Kovandová, Česká Miss Karolina Mališová, Miss Face 2016 Nikola Uhlířová, Miss bikiny a II. Vicemiss Miss Face 2016 Zuzana Straková. Na podiu i stáncích se návštěvníci opět setkají se známými osobnostmi. Vše doplní nabídka dalšího vzdělávání i rekvalifikací.Souběžně budou v letňanském areálu probíhat další atraktivní veletrhy FOR CARAVAN, FOR BOAT a Kolem Světa.Vstupenky a další informace ke stažení na www.forcaravan.cz Přejeme všem příjemně prožité veletržní dny plné pohody, relaxace a inspirativních zážitkůEXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o. – pořadatel & tým veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPAFotogalerii z předešlých akcí, videa, program jakožto i další informace o veletrhu najdete na našem webu www.worldofbeauty.cz či na našem facebooku @kosmetickyveletrh