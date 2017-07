Prázdniny v trojské botanické zahradě

Text: Prima Žena

8. července 2017 | 09:00

Nevíte kam v létě vyrazit s dětmi? V trojské botanické zahradě se rozhodně nudit nebudete! Víte, že zde svůj strom sázeli Spejbl a Hurvínek? Projděte se zahradou v doprovodu známých postav současnosti a vzácných rostlin z projektu Kořeny osobností. V červenci i srpnu můžete zároveň objevovat krásy americké přírody od pichlavých kaktusů a sukulentů po pestré květy rozlehlých prérií. Dozvíte se také, jaké rostliny pěstovali staří Inkové a Mayové, i které původně americké plodiny máte denně na talíři. 22. července si přijďte zahrát na indiány a 5. srpna vaše chuťové pohárky potěší den americké kuchyně. Zahrada je o prázdninách otevřená denně od 9:00 do 20:00, skleník Fata Morgana denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00.

Zůstáváte v létě v Praze? Nevadí! Vypravte se do trojské botanické zahrady, kde na vás čeká záplava rostlin, tajemní tvorové i zábava pro celou rodinu. „Léto je období, kdy je zahrada plná života a rozhodně je co obdivovat a objevovat. Při přípravě programu na letní prázdniny jsme mysleli i na naše nejmenší návštěvníky. Právě pro ně jsme v létě připravili speciální Indiánský den, kdy si užijí plno zábavy a dozví se zajímavosti ze života indiánů Severní i Jižní Ameriky,“ zve na prázdninový program Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.



Indiánský den

Hrávali jste si v dětství rádi na indiány? Tak si i s dětmi rozhodně nenechte ujít Indiánský den v trojské botanické zahradě, který se koná 22. července od 10:00 do 18:00. V severní části areálu proběhne bohatý program speciálně připravený pro malé i velké děti, který zábavnou formou přiblíží běžný rodinný život amerických indiánů. Zjistíte, jak se ve volných chvílích bavili, jak lovili a co jedli. Seznámíte se nejen s kočovnými indiánskými kmeny Severní Ameriky, ale i s obyvateli Incké a Mayské říše. Chybět nebudou ochutnávky tradičních indiánských jídel, jejichž základem jsou zejména tři hlavní plodiny: kukuřice, fazole a dýně. Pro děti jsou připravené dílničky, kde si vyrobí předměty s indiánskou tématikou. V jižní části zahrady si za hezkého počasí budete moci zacvičit také taiji. Nejen toto tradiční čínské umění představí Taiji akademie.



Ochutnejte Ameriku

Všichni jsou už v Mexiku, ale vy jste zůstali na prázdniny v Praze? Za americkými specialitami tentokrát nemusíte cestovat do zámoří. Stačí přijít do botanické zahrady na American Food Day, kde se můžete seznámit s vybranými dobrotami ze zemí Severní i Jižní Ameriky. Kromě výborného jídla se můžete těšit i na doprovodný program, který přiblíží kulturu amerického kontinentu. Tento speciální den si užijí nejen rodiny, ale každý, kdo se touží na malou chvíli přenést do exotické Ameriky. Akce se koná 5. srpna od 10:00 do 20:00 v severní části areálu zahrady.



