Probuďte utlumenou lásku

Text: Prima Žena

4. května 2017 | 09:00

Již po několika měsících vztahu opadávají milencům z očí růžové brýle a začnou vidět partnera v realističtějším světle. A to je právě období, kdy se rozhoduje o další budoucnosti vztahu, zda se začne „ochlazovat“ a bude následovat brzký rozchod, nebo se naopak oba ujistí, že jim jejich láska vyhovuje, že si stále rozumí, a že respektují odlišnosti, zlozvyky a povahu toho druhého.

A my jsme pro vás připravili návod, jak se lépe zorientovat ve vztahu, jak se správně rozhodnout, zda je potřeba utužit vztah nebo urychlit jeho konec.



Nejlepší je udělat si sama před sebou jasno, co nám na partnerovi nejvíce imponuje, co nás nejvíce odpuzuje, jak spolu trávíte čas, zda máte společné koníčky, jestli si spolu pravidelně alespoň 20% společného času povídáte, jak vám to klape v posteli (jak často je milování trochu vynucené partnerem) a zkusit si představit, jak by to klapalo za pár roků, kdy už partnera budeme brát trochu jako kamaráda / přítele a nebudete vášnivě zamilované.



Společná témata rozhovorů – minulost, rodina, hobby, škola atp. se brzy vyčerpají a je třeba mít společnou notu, aby jste nemusely předstírat zájem a opravdu jste se rády bavily s tím druhým.



Je zbytečné riskovat vztah bez budoucnosti, případné těhotenství a výchovu dítěte bez otce, když už po roce intuitivně cítíme, že jsme si nenašli toho pravého.



V každém případě, pokud se rozhodneme ve vztahu setrvat a budovat ho, je třeba zapomenout na staré rány a traumata, na zhrzené lásky a jít do toho naplno. Prostě zde jednoznačně platí heslo : „Odvážnému štěstí přeje“. Takže se nebojte případného odmítnutí či rozchodu a řekněte si, že on je vaším princem na bílém koni, že mu chcete být za všech okolností dobrou a věrnou partnerkou a teprve pak můžete totéž očekávat od něho. Proste buďte vždy o krok vpřed a příkladem. Je to sice často krok do neznáma, ale uvidíte, že se vám to vyplatí a v dobrém vrátí.



Jinak by to byl polovičatý vztah, nikdo by nebyl šťastný a v lepším případě prožijete nudný život bez překvapení, bez emocí a hlavně bez lásky po boku víceméně kamaráda..



« předchozí strana 1 2 další strana »