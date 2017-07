Únikové hry – trendy zábava pro každého!

Text: Prima Žena

4. července 2017 | 09:00

Když se chcete opravdu bavit, zkuste fenomén escape game! Zábavu, která frčí a je rozšířená po celém světě. Únikové hry jsou oblíbenou aktivní zábavou na útěk z reality i cestovatelským cílem. Princip je jednoduchý – v časovém limitu utéct ze zavřené místnosti pomocí vlastního důvtipu a spolupráce s parťáky, které vezmete s sebou. Témata a obtížnost místností (her) se liší a je jen na vás, co si vyberete. Většinou nejde o klasickou komerční zábavu, ale hru vytvořenou nadšenci, kteří se snaží spolu s vámi vrátit do stereotypu běžného života osvěžení, týmovou spolupráci, schopnost improvizace a jednoduše se bavit.





Úniková hra vás potěší kdykoli. Je skvělou příležitostí pro rodinné, přátelské, firemní, ale i školní akce. Nevíte, co podniknout ve volném čase? Jak zabavit děti, stmelit kolektiv, překvapit kamarády, oživit narozeniny? Vytvořte tým 2-4 hráčů ve věku 12 – 99 let a vyberte si právě to svoje dobrodružství. Na únik máte 60 minut, ale nemusíte se bát. Při útěku můžete využít nápovědy, které vás nijak nepenalizují a pokud přesto trochu tápete, u Huga dostanete i 10 minut navíc úplně zdarma. V ceně hry máte také závěrečné focení v kostýmech a rekvizitami k příslušné hře, abyste si svůj zážitek mohli uchovat na památku.



Skvělé fotky a recenze si můžete prohlédnout na fb.com/hugokoumes



Únikové hry od Hugo Koumes najdete v Pardubicích na ul. 17. Listopadu 342. Vybrat si můžete mezi oblíbenou rodinnou stálicí Útěk z cely ve stylu prison break, ve sklepení odhalit Upírovo tajemství a utéct dřív, než se stanete další svačinkou nebo se svým odvážným týmem prožít Psycho v nemocnici a prchnout před nemocničním vrahem. Pomocí rezervačního systému na:

