Veletrh FOR FURNITURE 2017

Text: Prima Žena

2. března 2017 | 09:00

Na konci měsíce března se uskuteční největší jarní veletrh nábytku a bytového designu v ČR. Čeští i zahraniční výrobci, dodavatelé, importéři a bytová studia přivezou do Letňan to nejlepší ze své nabídky již ve čtvrtek 23. března. Součástí veletrhu bude i letos přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER.

Čeští i zahraniční výrobci a dodavatelé nábytku představí své novinky, ale i nejlepší a dobou ověřené kousky na největším mezinárodním jarním veletrhu nábytku a bytového designu v ČR, na veletrhu FOR FURNITURE. Ten se uskuteční v období 23. – 26. 3. 2017.Návštěvníci se mohou těšit na klasický, moderní, stylový i designový nábytek na více než 8 000 metrech čtverečních ve třech výstavních halách. I v letošním roce je pro ně připravený zajímavý doprovodný program. Již pošesté bude nedílnou součástí tohoto veletrhu i výběrová přehlídka interiérového designu DESIGN SHAKER. Návštěvníci se mohou těšit na renomovaná designová studia a designéry, ale také mladé umělce a ukázky zajímavých interiérů. Na přehlídce budou k dispozici nejlepší tuzemské časopisy zabývající se designem. V rámci doprovodného programu se představí projekt SCÉNA, INSPIRACE & TRENDY 2017, kde budou k vidění 4 interiérové styly světových trendů bydlení pro rok 2017. Lidé si budou moci prohlédnout styl pastelových a jemných tónů, interiér plný přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen či vlna, kombinaci nového a starého designu, nebo kombinaci světlých a neutrálních barev s výraznými barvami jako je červená či zelená. V DESIGN GALLERY proběhne výstava vybraných designových solitérů a vítězů soutěže Nábytek roku 2017.Spolu s veletrhem FOR FURNITURE bude v areálu k vidění kompletní přehlídka oboru bydlení na souběžných veletrzích FOR HABITAT, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER a výstava BYDLENÍ, nové projekty. Poprvé proběhne v rámci tohoto souboru i specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství a SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE.Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forfurniture.cz