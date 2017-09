Veletrhy For Toys a For Babies

Text: Prima Žena

18. září 2017 | 15:00

Veletrhy nabídnou od 19. do 22. října 2017 výběr toho nejlepšího, co se dostane letos na Vánoce na pulty obchodů. Více než 200 vystavovatelů nabídne ucelenou prezentaci produktů a služeb pro děti všech věkových kategorií i jejich rodiče. K vidění a ke koupi tak bude kompletní vybavení pro miminko, potřeby a oblečení pro menší děti, hry a hračky všech druhů. Velká část vystavovatelů navíc poskytne na nákup speciální veletržní slevy.

FOR TOYS: hry a hračky pro malé i velké

Tradiční veletrh FOR TOYS nabídne v jedné hale areálu PVA EXPO PRAHA hry a hračky pro děti. Vystavovatelé přivezou novinky z oblasti stolních a kreativních her, hlavolamů, didaktických her ale i hraček pro nejmenší. Malí návštěvníci si budou moci hry i vyzkoušet. Zastoupeno bude i letos mnoho českých výrobců. Zajímá vás, jaké hračky chtějí letos děti najít pod stromečkem? Na veletrhu najdete odpověď.



FOR BABIES: nakupte výbavu pro miminko na jednom místě

S očekáváním narození miminka je spojeno i nakupování výbavičky, bez které se v následujících měsících a letech neobjedete. Tradiční veletrh FOR BABIES představí i v letošním roce nejvýznamnější firmy, které nabízí kočárky, autosedačky, oblečení pro miminka i staří děti nebo oblíbené látkové plenky. Těšit se můžete i na expozice plné dětských lahviček, dudlíků a kosmetiky, capáčků a botiček nebo dětských kol a odrážedel. Pestrá nabídka vystavovatelů bude doplněna o zajímavé workshopy a přednášky na aktuální témata, které moderní maminky zajímají: barefoot obouvání, vaničkování nebo zdravé přebalování. K dispozici bude dětský koutek a zázemí, kde můžete své miminko přebalit nebo nakojit.





