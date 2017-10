Víkendové akce ve Farmaparku

Text: Prima Žena

18. října 2017 | 15:00

Každý rok na podzim přichází velké stěhování krásných a tajemných bytostí do našeho lesa.

Mnoho skřítků, elfů, trolů, vodňáků, močálníků, obrů i krásných víl přichází do našeho parku, aby pomohli zazimovat zvířátka a společně s nimi tu přečkali zimu.Přichází vždy počátkem října a než se uloží k zimnímu spánku, rádi nám všem v týdnu pomáhají a celé víkendy, až do svatého Martina si hrají a dovádí s Vašimi dětmi.Udělejte prosím radost svým dětem a přijďte si s nimi projít tento kouzelný a již pomalu zapomenutý svět krásných bytostí.Těšíme se na Vaši návštěvu.Počet prohlídek do kouzelného lesa je počtem návštěvníků omezen, tak aby nebyli skřítci a ostatní bytosti příliš rušeni. Rezervujte si prosím předem svou prohlídku nákupem vstupenky na konkrétní víkend a den na našem e-shopu: eshop.farmapark.eu