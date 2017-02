Výstava orchidejí v Troji

Text: Prima Žena

13. února 2017 | 09:00

Kdo by si nechtěl alespoň na chvilku odskočit ze středoevropské zimy do slunného Ria? Hoďte své starosti za hlavu a od 3. do 19. března si přijďte užít harmonii barev a vůní do skleníku Fata Morgana.

Letošní již jedenáctý ročník výstavy orchidejí v Botanické zahradě hl. m. Prahy vás díky neotřelým aranžmá studentů České zahradnické akademie v Mělníku přenese na americký kontinent do reje brazilského karnevalu. Odhalíte mnohá tajemství neobvyklých druhů z nitra deštných pralesů i z vrcholků stolových hor. Chybět nebude ani prodej žhavých novinek z široké nabídky oblíbených hybridů, které se v běžné obchodní síti koupit nedají. Rady a tipy nejen pro začínající pěstitele poskytnou naši kurátoři.



„Jako každé jaro začíná sezóna v botanické zahradě v Troji výstavou orchidejí. V letošním roce jsou akce a další dění v zahradě nasměrovány na stejnou světovou stranu, kam hleděli před staletími španělští mořeplavci, tedy do Ameriky. Návštěvníkům představíme orchideje rostoucí od Aljašky po Patagonii,“ zve na oblíbenou výstavu Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. města Prahy. Výstava v trojské botanické zahradě je nejnavštěvovanější výstavou orchidejí v České republice. Návštěvníci se letos mimo jiné dozvědí, jak se získává oblíbené koření vanilka.



Amerika má nejbohatší orchidejovou květenu světa. V Jižní a Střední Americe se vyskytuje více než 8500 druhů, často opravdové orchidejové skvosty a kuriozity. „Americké orchideje rodu Sobralia vynikají zejména svou výškou. Nejdelší změřený stonek druhu Sobralia altissima byl 13,4 m dlouhý – běžná je výška kolem 5 m. Opačným extrémem jsou orchideje s opravdu drobnými květy. Některé druhy rodů Lepanthes, Pleurothallis a další mají květy o velikosti sotva 2 mm,“ láká na výstavu Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin.



Trojská výstava je výjimečná tím, že zde zájemci získají rady a tipy na pěstování těchto oblíbených rostlin přímo od kurátorů pečujících o širokou sbírku botanické zahrady. Pěstování orchidejí je věnován celý víkend od 4. do 5. března. O týden později budou o víkendu probíhat aranžovací workshopy. Těšit se můžete také na fotografickou výstavu ve výstavním sále venkovních expozic, která vás zavede do oblastí amerického kontinentu, jež jsou z hlediska pestrosti druhů orchidejí nejzajímavější. Chybět nebude ani přednáška Jana Ponerta o orchidejích z úpatí andských velehor v Peru.