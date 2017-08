12 věcí, které musíte stihnout než skončí léto

Text: Prima Žena

16. srpna 2017 | 12:00

Léto je v plném proudu a prázdniny se už přehouply do své druhé poloviny a my Vám přinášíme tipy na netradiční aktivity, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.



• Letní scéna Harfa

Až do neděle 3. září můžete navštívit již šestý ročník populární divadelní přehlídky Letní scéna Harfa 2017. Doporučujeme například brilantní komedie Natěrač s Leošem Nohou, Barborou Mottlovou a Evou Decastelo. Letos poprvé se divákům v rámci Letní scéna Harfa představí také Josef Dvořák v proslulých komediích S Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje. Chybět nebude ani řada dalších hereckých osobností (Petr Nárožný, Rudolf Hrušínský, Václav Vydra, Veronika Žilková, Monika Absolonová, Linda Rybová, Roman Zach…) či osvědčených titulů (Caveman, Komici s.r.o.), které v uplynulých ročnících trhaly divácké rekordy.



• Oáza na střeše Lucerny

Na střeše paláce Lucerna můžete od čtvrtku 17.8. navštívit komunitní zahradu, kterou veřejnosti na týden zpřístupní známý kavárník Ondřej Kobza. Na tomto projektu pracoval téměř dva roky a podle jeho slov by mělo jít spíše o zahradu symbolickou. V zahradě se budou pořádat nejrůznější workshopy, třeba o kompostování a dalších věcech spojených s pěstováním zeleniny.



• Ranní cvičení na koupališti Petynka

Od úterý 1. srpna se můžete těšit na ranní cvičení na Petynce. Přijďte se nastartovat do nového dne na travnatou střešní terasu s krásným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Protáhnout se, zacvičit si a následně se uvolnit v bazénu pod dohledem zkušené lektorky.Pokud máte malé dítě, můžete v rámci areálu využít dětský koutek.



