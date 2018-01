Devět dortíků, které vám vyžehlí karmu

Text: Prima Žena

18. ledna 2018 | 12:00

Devět známých osobností, mezi nimiž je například Tomáš Klus s manželkou Tamarou, manželé Hejlíkovi nebo topmodelka Pavlína Němcová, přijalo výzvu dortíkového obchůdku. Mělo by tak vzniknout celkem devět limitovaných měsíčních edic sladkých skvostů, podle chuti a kreativity oslovených osobností. Koupí každého limitovaného dortíku u Lelí's cupcakes navíc podpoříte nadační fond pomáhající předčasně narozeným dětem a jejich rodinám.

Projekt Žehlím si karmu cupcakem odstartuje v únoru foodblogerka Katka se svým blogem Smooth cooking, která se bude, stejně jako v následujících měsících například herec a zpěvák Milan Peroutka, kadeřník Michal Zapoměl, rosnička Tereza Jandová, nebo blogerka Nikol Moravcová podílet na celém procesu vytváření cupcakes. Každý si vymyslí svou vlastní příchuť, vzhled i název, přiloží ruku k dílu při pečení, zdobení i následném ochutnávání a každý tento limitovaný cupcake se bude prodávat vždy po dobu jednoho měsíce. Poslední dortík vznikne v říjnu podle chuti Natálie Kotkové z blogu The Natiness. Vyvrcholením bude listopadový “Cupcake limited week”, kdy se po jeden týden bude v Lelí's cupcakes prodávat všech 9 limitek najednou a během nějž se budete moci se známými tvářemi potkat v obchůdku i osobně. Z každého prodaného limitovaného dortíku půjde částka 10 korun na Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.



“Přiznejme si to, každý někdy hřeší, mlsá a zároveň si potřebuje vyžehlit karmu” vysvětluje vznik projektu majitelka sladkého obchůdku na Karlově náměstí, Lenka Hnidáková a dodává: “My jsme se jen pokusili spojit to všechno dohromady a věříme, že se nám na předčasně narozená miminka podaří vybrat částku, která pomůže osladit život nejedné rodině. Sama jsem máma a umím si tíhu té situace dobře představit.”



„Jde o velkou psychickou i fyzickou zátěž, často i zásah do finanční situace rodiny. Výchova předčasně narozených dětí klade na jejich okolí dlouhodobě vysoké nároky a zajištění jejich zdárného vývoje vyžaduje často specializovanou péči nejen po narození, ale i po propuštění do domácího prostředí,“ upřesnila výkonná ředitelka Nadačního fondu Ing. Lenka Hrabovská. „Máme radost ze společného projektu s Lelí’s cupcakes. Každá částka je pro nás důležitá. I pár set korun může pomoci rodinám cestovat denně za svým dítětem a být spolu po dobu hospitalizace, která může trvat i několik měsíců,” dodává ředitelka nadačního fondu.



Projekt vyvrcholí symbolicky ještě před 17. listopadem, což je mimo jiné také mezinárodní den předčasně narozených dětí, předáním šeku na celkovu utrženou částku. Všichni zúčastnění věří, že bude co nejvyšší.