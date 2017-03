Herečka Doležalová jako diva Londýna

Text: Prima Žena

13. března 2017 | 15:00

Spolupráce herečky Marie Doležalové a kadeřníka Honzy Kořínka přináší zcela nový pohled na tuto oblíbenou zrzku.



Nové fotografie, které společně tvořili v Londýně, totiž ukazují, že je Marie žena moha tváří. „Byl to úžasný výlet, cítila jsem se jako opravdová modelka. A to i v tom negativním slova smyslu. Byl tam s náma Marek, a ten si celý dny užíval Londýn, kdežto já vstala za tmy, šla se nechat učesat, do tmy jsme fotili a pak jsem padla do postele. Potvrdila jsem si, že je to strašně náročný povolání,“ vzpomíná s úsměvem herečka. Snímky jsou z kolekce s názvem LO-N-DON.



Honza Kořínek je vytvořil jako ukázku své práce pro letošní období jara a léta. „Chtěli jsme ukázat něco jiného. Marie má krásné, dlouhé a zdravé vlasy. Pracovalo se s nimi jedna báseň. Nemusel jsem na žádný účes použít jediný příčes,“ popisuje svou práci kadeřník Honza Kořínek. Focení v britské metropoli ale nebylo žádný med.



Herečka si během jen pár dnů vyzkoušela mnoho póz a rolí. „Bylo to rozmanité, to mě na tom bavilo. Tyto fotky jsou hodně elegantní. Když si ale vzpomenu, kde účesy vznikly, musím se smát. Zázemí a improvizované kadeřnictví jsme si totiž vytvořili v nepopsatelné italské restauraci, kde jsme vzadu česali, já se běhala dolů na záchod převlékat a u toho obědvali turisté,“ směje se Marie Doležalová.



Kromě spolupráce s Honzou Kořínkem ale nezapomíná na své další aktivity a blíží se jí velký charitativní večer. „15. dubna bude v České televizi přímý přenos, to je pro Pomozte dětem ten nejdůležitější večer v roce, jelikož vyzýváme k posílání DMSek a chceme, aby se dívalo co nejvíc lidí. Letos se podílím na scénáři a doufáme, že to bude nové a originální,“ přeje si herečka, kterou v létě budete moci vídat i v Letních shakespearovských slavnostech.