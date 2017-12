Jak se psaly designové dějiny ThinkPadů?

26. prosince 2017 | 09:00

Už 25 let uplynulo od doby, kdy první ThinkPad spatřil světlo světa. Od té doby se stal tento notebook legendární a všemi rozpoznatelný. Celých 25 let má totiž jedinečný design, který doprovází unikátní odolnost. V roce 1993 ho dokonce tehdejší prezident USA George Bush st. objednal své manželce jako dárek. U příležitosti 25. výročí Lenovo představilo limitovanou edici modelu ThinkPad Anniversary Edition 25, který je moderní inkarnací původního notebooku v klasickém designu.

Jak vlastně vznikl legendární design tohoto notebooku a jak se testuje jeho odolnost? Na to jsme se ptali přímo generálního ředitele společnosti Lenovo pro Českou a Slovenskou republiku Petra Kheila.



Jak vznikl legendární design ThinkPadu?

Historii designu ThinkPadu mám moc rád, začala se psát totiž celkem kuriózně. Designér Richard Sapper se tehdy nechal inspirovat japonským bento boxem, ve kterém si přinesl večeři. Jednou z příhod k pobavení je i vznik barvy polohovacího zařízení TrackPoint, neboli červeného tlačítka. Schvalovací týmy v Japonsku se tehdy shodly na černé barvě pro tělo počítače, ale zářivě červená barva TrackPointu byla předmětem sporů, protože ne všichni byli o takto výrazné barvě zcela přesvědčeni. Richard Sapper přechytračil podnikové vývojářské oddělení vytvořením purpurového TrackPointu s kódem barvy, který oddělení uspokojil. S každým novým ztvárněním ThinkPadu byl však TrackPoint o něco červenější. Když na to někdo upozornil, Sapper trval na tom, že se jedná o barvu se schváleným kódem, což znamená, že dnešní barva TrackPointu je oficiálně purpurová.



Má takto zajímavou historii i testování ThinkPadů? Jak se takový notebook vlastně testoval v minulosti a jak dnes?

Ano, testování je také jednou ze zajímavostí ThinkPadů. V dnešní době nám notebooky testují roboti. Vždy tomu ale tak nebylo a první ThinkPady testovali lidé. Jeden z inženýrů se v 90. letech dokonce dobrovolně zavázal k tomu, že notebooky otevře a zavře deset tisíc krát, dokážete si to představit? To je podle mě obdivuhodný výkon. Dnes notebooky ThinkPad procházejí náročným testováním, které splňuje standardy pro vojenské použití. Co všechno ThinkPad vydrží, jsme mohli nedávno vidět ve Vídni při představení 25. výročí ThinkPadů. Bylo zajímavé vidět ThinkPad sebou házet v bubnu nebo ho polévat vodou.



