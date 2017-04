Kniha je vždy cesta aneb...

Text: Prima Žena

20. dubna 2017 | 15:00

Příběh plný životních okamžiků, cestování, dobrodružství i nečekaných situací dvou parťáků HONZY a psa TEKYHO, kteří v určitý moment života spojili své cesty v jednu společnou napříč různými kontinenty.

Byť se děj odehrává v rámci cestování se psem Tekym, kterého se kdysi jako chromého ujal autor Honza, a psů i cestování je v příběhu mnoho, tak kniha je především o schopnosti i v složitých situacích nahlížet na věci z různých úhlů a neztrácet humor, klid a rozvahu. Cílem je podělit se o svou zkušenost mít vůli vidět cestu namísto překážek. Ukázat i odlišná místa a autentický život v naprosto rozdílných zemích jako je Peru a Thajsko. A že vždy je vše jak být má, tedy že vše je v pořádku, i když to možná v daný okamžik nevidíme.Kniha inspiruje otevřeným příběhem, který chce ukázat, že vždy je řešení… vždy je cesta. Je začátkem, na který navážou přednášky, setkávání, tematické promítání, dětská kniha vyprávěná psím kamarádem a mnohé další.Honza autor příběhusi přeje vrátit do prostoru alespoň něco z toho, co sám obdržel na své cestě plné poznávání, ale i chyb, uvědomění a inspirace na základě skutečných událostí. Byl by rád, aby vše, o co se podělí, mělo nějaký užitek pro co nejvíce lidí včetně podpory charitativních organizací, se kterými spolupracuje dlouhodobě na různých aktivitách. V neposlední řadě je důležité, aby vyprávění pobavilo či jinak potěšilo a četlo se jedním dechem.Čas plyne a příběhy zůstávají, protože čas utvářejí. Inspirativní příběhy jsou především ty, které jsou reálným prožitkem a jsou autentické. Psát podle skutečnosti o věcech, které Vás potkávají a mohu být třeba užitečné dalším lidem. Možná i čtenáře podpořit na cestě za jejich snem či cílem se všemi chybami a radostmi nebo jen zjistit, že pojem svobody a štěstí je v naší hlavě. Honza se knihu rozhodl prodávat netradičním způsobem prostřednictvím HITHIT.COM , který propojuje kreativní lidi s těmi, kteří je chtějí podpořit.