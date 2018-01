Máte tip obnovu studánky?

Text: Prima Žena

20. ledna 2018 | 09:00

Možná znáte ve svém okolí, na chatě nebo třeba z oblíbené trasy výletu nějakou studánku, která by si zasloužila vylepšit, upravit nebo znovu přivést k životu.

Možná jste také zaznamenali zajímavý projekt Toma Živé studánky, který si klade za cíl postupně obnovovat vybrané studánky v České a do budoucna i Slovenské republice.Díky hlasování veřejnosti tak nyní bude zvelebeno prvních devět zanedbaných studánek. Celý projekt bude ovšem pokračovat i v roce 2018 v dalších krajích. Už nyní se proto můžete zapojit do návrhů, které studánky by měly být do hlasování vybrány příště. Pokud při své výpravě do přírody objevíte takovou, která by si podle vás zasloužila větší obnovu, než jen vyčištění odtoku a úpravu okolí, zkuste si najít její jméno v seznamu známých studánek na webu www.zivestudanky.cz a odešlete pře webový formulář jako váš tip. Třeba bude do soutěže vybrána právě ta vaše!